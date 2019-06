Dacian Cioloş, ales preşedinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul European

Liderul PLUS Dacian Cioloş a fost ales preşedinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul European.

”Preşedinţia grupului Renew Europe e doar un pas în construcţia politică pe care am gândit-o în ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar începutul proiectului nostru. Am dovedit că merităm încredere la alegerile din 26 mai, am dovedit că suntem parte integrantă a forţelor politice relevante ale Europei. Vom continua să aducem cât mai mult din Europa în România prin activitatea noastră la Bruxelles şi în cabinetele de europarlamentari pe care le vom deschide în toată ţara”, scrie Cioloş pe Facebook.

El spune că pasul următor este începerea construcţii politice interne prin care să li se ofere cetăţenilor români un viitor aşa cum îl merită.