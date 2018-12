Dăncilă: ”Sper că vom primi avizul CSAT pe buget.” Ce spune despre moțiune și Alianța Vestului

Pro TV

Premierul Dăncilă speră să existe avizul CSAT pentru proiectul de buget pe 2019, dar nu poate spune clar dacă va fi amânată pentru anul viitor adoptarea bugetului.

"Eu sper că vom primi și avizul CSAT, am întotdeauna o gândire optismistă. Astăzi vom avea ultimele discuții și vom vedea care este stadiul. Vrem un proiect foarte bine conturat", a declarat Viorica Dăncilă, la finalul discursului susținut în plenul Parlamentului.

Întrebată despre o sesiune extraordinară a Parlamentului pe buget, Dăncilă a răspuns: "Depinde și de parlamentari, și de președinții celor două Camere".

Premierul a mai a declarat că nu are emoţii pentru cabinetul pe care îl conduce vizavi de moţiunea de cenzură pe care Opoziţia intenţionează să o depună vineri şi a subliniat că un astfel de gest, cu două săptămâni înainte de preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului UE, "dă un semnal care nu cred că ne face bine".

"Nu, nu am emoţii, pentru că am încredere în susţinerea întregii coaliţii, am încrederea colegelor şi colegilor mei, am încredere în responsabilitate. Pentru că, să nu uităm, depunerea moţiunii este un act de care Opoziţia poate să uzeze, este dreptul lor, este un drept legitim şi asta şi fac. Dar să nu uităm că această moţiune se depune cu două săptămâni înainte de preluarea preşedinţiei, ceea ce dă un semnal care nu cred că ne face bine. Dar, foarte bine, dânşii vor să o depună. Este dreptul dumnealor. Eu repet: nu am emoţii pentru că am convingerea că acest Guvern, susţinut de coaliţia de guvernare, a condus ţara într-o direcţie bună", a afirmat Dăncilă, miercuri, la Parlament.

Întrebată ce contează pentru ea, voinţa personală sau voinţa politică, Dăncilă a răspuns: "Amândouă. Dar după cum ştiţi sunt în cadrul unui partid politic, sunt preşedintele executiv al PSD, în acelaşi timp trebuie să am certitudinea că deciziile pe care le iau, le iau corect şi cred în ele".

Întrebată despre Alianța Vestului, Dăncială a spus că plângerile acestor municipii nu sunt reale pentru că PSD a sprijinit comunitățile locale.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer