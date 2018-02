Dăncilă: Nu am primit încă o invitaţie de la CNCD. Nu ştiu dacă voi merge, dar aş vrea să merg

Inquam Photos / George Calin

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că nu a primit nicio invitaţie de la CNCD după ce i-a catalogat drept "autişti" pe cei care "dezinformează UE, în ciuda faptului că știu adevărul".

"Nu am primit încă o invitaţie de la CNCD, nu ştiu dacă voi merge, aş vrea să merg. După cum ştiţi, mi-am cerut scuze public, nu am vrut să fac nicio referire la acest aspect, ba mai mult, vineri voi avea o întâlnire cu asociaţiile de părinţi, cu ONG-urile din domeniu, pentru a căuta soluţii pentru aceşti copii, şi nu numai, pentru cei care au această problemă, dar şi pentru alte domenii, cei cu sindrom Down, cu boli rare. Vom încerca să ajutăm, ţinând cont că eu chiar şi atunci când am fost europarlamentar am căutat să ajut copiii sau oamenii care au probleme. (...) Deci nu a vrut să fie nicio referire, nu îmi stă în caracter să fac astfel de lucruri, dar pentru că acest lucru s-a întâmplat, chiar vreau să am o întâlnire, să văd problemele”, a declarat luni premierul Viorica Dăncilă.

