Dăncilă, la întâlnirea cu pensionarii: ”Ghioceii de la tâmplele dvs trebuie să fie un model de viaţă”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, la întâlnirea cu pensionarii social-democraţi, că nu îşi va da demisia din funcţie atâta timp cât are sprijinul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, şi al coaliţiei de guvernare.

"Am văzut astăzi sau ieri că au apărut evaluările Institutului Naţional de Statistică şi am văzut că avem creştere economică, faptul că România merge pe un drum bun şi acest drum bun pe care merge România are ca sprijin programul de guvernare, vă are ca sprijin pe dumneavoastră, pensionarii din România. De aceea, mă aşteptam ca la acest rezultat - ca atunci când iei note bune - să fii un om premiat. Se pare că nu toată lumea este de aceeaşi părere. De aceea, mă simt obligată să vă spun dumneavoastră aici, la Consiliul Naţional al Pensionarilor social-democraţi, că nu îmi voi da demisia sub nicio formă, atâta timp cât am sprijinul preşedintelui partidului, atâta timp cât am sprijinul coaliţiei de guvernare şi atâta timp cât am sprijinul dumneavoastră", a spus Viorica Dăncilă, la şedinţa Consiliului Naţional al Pensionarilor social-democraţi, conform Agerpres.

Ea a precizat că are responsabilitatea de a nu crea instabilitate în România.

"Sunt un om responsabil, am fost 9 ani europarlamentar şi am responsabilitatea faţă de cetăţenii României, de dumneavoastră şi faţă de România de a merge pe drumul drept, pentru a nu crea instabilitate în ţara mea. Atunci când creezi instabilitate, părerile din extern nu sunt cele care contează pentru ţara noastră. Eu vreau ca fiecare să vadă România un exemplu, un exemplu creat de PSD din punct de vedere al creşterii economice şi vreau să duc mai departe mandatul cu care am pornit la drum, mandatul în care dumneavoastră, pensionarii din România, aveţi un rol esenţial", a adăugat Dăncilă.

Premierul a subliniat că se bazează pe susţinerea pensionarilor.

"Mă sprijin pe puterea dumneavoastră, pe expertiza dumneavoastră, pe susţinerea dumneavoastră şi cred că putem face din România o ţară pe care şi-o doresc pensionarii şi copiii noştri, o ţară din care să nu mai vrea nimeni să plece, în care să putem să avem investiţii, o ţară în care, prin programul de guvernare, putem aduce 1.500.000 de cetăţeni în clasa de mijloc. Cred că putem face toate acestea împreună", a mai spus Dăncilă.

„Trebuie să învățăm din înțelepciunea dumneavoastră, pentru că experiența de viață și ghioceii de la tâmplele dumneavoastră trebuie să fie pentru fiecare un model de viaţă și o inspirație pentru viitor. Eu cred că dumnevoastră trebuie să ne inspirați”, le-a spus prim-ministrul pensionarilor.

Şeful Guvernului a susţinut că pentru PSD pensionarii au prioritate.

"Întotdeauna pentru PSD, pentru mine personal, pentru domnul preşedinte, organizaţia de pensionari şi pensionarii din România au fost o prioritate. În timp ce alţii au învăţat să conjuge verbul 'a tăia', 'a dărâma', noi am învăţat să conjugăm verbul 'a creşte', 'a construi' şi, împreună cu dumneavoastră, am încercat şi vom încerca în continuare să punem o temelie solidă punând cărămidă după cărămidă la construcţia României", a mai spus premierul.

Prim-ministrul a menţionat nevoia de unitate, apreciind că pensionarii întotdeauna au vorbit despre acest lucru, precum şi de consens.

"Ştiu că avem datoria să ducem mai departe ceea ce dumneavoastră aţi construit. Eu vreau să duc acest program la bun sfârşit atâta timp cât preşedintele partidului, Liviu Dragnea, şi coaliţia de guvernare mă vor susţine. Ştiu că sunt multe de făcut şi ştiu un lucru pe care trebuie să-l aprecieze orice om din România: faptul că dumneavoastră aţi vorbit întotdeauna de unitate, de consens, de înţelepciune, de unitatea între generaţii şi acum, în an Centenar, avem nevoie de toate aceste lucruri", a punctat Dăncilă.

Viorica Dăncilă a reamintit că a promis preşedintelui PSD Liviu Dragnea că va duce până la capăt programul de guvernare, care are în centru pensionarii.

"Am promis preşedintelui Liviu Dragnea că voi duce acest program de guvernare la capăt şi pensionarii vor ocupa un punct central în cadrul acestui program şi am de gând să fac acest lucru", a mai spus Dăncilă.

Ea s-a referit la problema pensionarilor care nu-şi primeau pensia la timp, menţionând că aceasta a fost rezolvată prin decizia Biroului Permanent Naţional al partidului, astfel încât, până pe data de 15 a fiecărei luni, fiecare pensionar să primească banii.

