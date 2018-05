Dăncilă îi răspunde lui Iohannis: În 2016, noi nu aveam nici măcar acreditate autoritățile de 'menegement'

Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă a răspuns criticilor care au fost lansate la adresa Guvernului de către președintele Klaus Iohannis, în privința absorbției fondurilor europene.

Șeful Executivului a declarat că perioada la care a făcut referire șeful statului este una în care România nu avea ”nici măcar acreditate autoritățile de <menegement>".

”Domnul președinte a uitat să spună că face referire la perioada 2014-2020, în 2016 noi nu aveam nici măcar acreditate autoritățile de 'menegement' și aveam zero absorbție fonduri europene. Deci haideți să vedem, am pornit de la zero și touși avem 16 % față de media europeană de 18 %, avem în spatele nostru țări puternice precum Germania sau Italia. Vom face toate eforturile ca să avem o absorbție, să avem proiecte .. ” - a spus Viorica Dăncilă.

Reacția sa vine după ce, marți, preşedintele Klaus Iohannis a atenţionat Guvernul să se preocupe mai intens de absorbţia fondurilor europene. El a precizat că România dispune, teoretic, pentru perioada de finanţare 2014-2020, de fonduri europene în valoare de 31,3 miliarde de euro, iar din aceşti bani până în prezent au fost folosiţi 4,9 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 15,8%.

Șeful statului a menţionat că acestea sunt date oficiale aflate pe site-urile Comisiei Europene şi ale Guvernului.

În ceea ce priveşte fondurile de coeziune, preşedintele Iohannis a menţionat că România poate folosi aproximativ 23 de miliarde de euro din cele 31 de miliarde de euro, iar aproximativ 8% sunt pentru politica agricolă comună şi sume mai mici pentru alte fonduri.

El a arătat că fondurile pentru coeziune "nu sunt bani pe care ne obligă cineva să-i folosim într-un anume fel, ci sunt bani care pot fi folosiţi pentru a dezvolta România".

Iohannis a precizat că aceşti bani pot fi folosiţi, de exemplu, pentru construcţia de autostrăzi, de spitale şi a unor reţele de apă.

Preşedintele Iohannis a arătat că rata de contractare, respectiv proiectele depuse şi acceptate care pot intra la finanţare, este de 40% din banii alocaţi României.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer