Dăncilă, despre greşelile de exprimare. "Nu trebuie să mai avem politicieni robot"

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit duminică seară despre greşelile de exprimare pe care le-a avut în discursurile publice.

Şeful Executivului a declarat duminică, într-o emisiune la România TV, că regretă greşelile făcute, însă a precizat că s-au datorat emoţiilor, dar şi faptului că nu face parte din categoria "politicienilor roboţi".

"Venind din alt mediu, starea de emoţie, am avut aceste greşeli, dar a greşi este omenesc. Nu sunt importante greşelile de exprimare pe care le-am avut şi le recunosc, pe care le regret. Cred că este important când greşeşti faţă de oameni şi acest lucru nu mi l-aş putea ierta şi cred că acest lucru nu mi l-ar ierta oamenii. (...) Eu cred că nu trebuie să mai avem politicieni robot, oameni care nu empatizează, oameni care nu simt simpatie pentru oameni, oameni care nu iubesc oamenii. Eu am venit dintr-un alt mediu şi pe acest fond al emoţiei poate am făcut greşeli pe care le recunosc, mi le-am însuşit şi poate, dincolo de criticile venite din afară, am fost cel mai mare critic al meu şi am regretat aceste greşeli", a afirmat Dăncilă.

Primul-ministru a spus că orice critică poate fi constructivă, însă şi-a manifestat nemulţumirea faţă de atacurile lansate împotriva sa cu privire la coafură sau îmbrăcăminte.

"Critica de multe ori poate fi constructivă. Atunci când vorbim de o critică constructivă, trebuie să preiei, pentru că poate într-adevăr au fost greşeli pe care trebuie să le îndrepţi şi că poate cineva îţi trage un semnal de alarmă şi acel semnal de alarmă este justificat trebuie să încerci să preiei toate acele lucruri şi să încerci să îndrepţi situaţia. Au fost şi lucruri pe care efectiv nu le înţelegeam. S-au spus lucruri foarte urâte sau atacuri la persoană, inclusiv la coafură, la îmbrăcăminte, lucruri care nu se fac şi lucruri care nu pot fi acceptate. Cred că acest lucru nu a făcut decât să creeze o solidaritate între toate femeile, pentru că nu poţi să vorbeşti despre o femeie că se piaptănă într-un anumit fel, că se îmbracă într-un anumit fel, că se machiază într-un anumit fel, ceea ce ţine de persoana respectivă, şi nu poţi să faci din aceste lucruri cauzele unor jigniri, unor catalogări nefericite pe care eu le-am avut", a mai adăugat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a arătat şi că se consideră un om puternic şi că nu îi este teamă de nimic atât timp cât nu face lucruri greşite.

"Sunt un om care cred în Dumnezeu şi oamenii care cred în Dumnezeu şi care cred că fac fapte bune nu trebuie să se teamă. Nu îmi este teamă. Mi-ar fi teamă dacă aş face lucruri greşite. Atâta timp cât am conştiinţa că nu fac lucruri greşite, nu îmi este teamă. Am încredere în mine şi sunt un om puternic. Nu am această teamă", a afirmat şeful Guvernului.

