Dăncilă: ”Circul și jignirile la care am asistat m-au dezamăgit profund”

Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă s-a arătat foarte dezamăgită, la începutul ședinței de Guvern de marți, de ”circul și jignirile” la care a asistat luni în plenul Camarei Deputaților, unde a fost audiată pe tema ordonanței de urgență 114, la cererea PNL.

”Ieri am prezentat în Parlament câteva detalii despre ordonanța 114, pentru că Guvernul are datoria și obligația să asigure o dezbatere amplă asupra deciziilor care se iau pentru cetățeni. Am mers cu bună credință și deschiderea de care am dat dovadă de fiecare dată, însă circul și jignirile la care am asistat m-au dezamăgit profund.

Acest comportament nu poate aduce nimic bun pentru România și nu poate ține loc de soluții și proiecte. Pot să înțeleg retorica de campanie în care au intrat atât președintele României, cât și partidele din opoziție, însă peste foarte puțin timp avem alegeri europarlamentare și dezbaterile ar trebui să fie pe idei și proiecte.” - a spus premierul, marți.

Incidentele la care a făcut referire premierul sunt legate de atacurile parlamentarilor PNL și USR, luni, în plenul Camarei Deputaților.

Senatorii PNL au purtat banderole albe în semn de protest faţă de adoptarea de către Guvern a OUG 7/2019 referitorare la legile Justiţiei şi a OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare.

Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a spus că premierul Viorica Dăncilă a ratat mai multe examene, printre care şi primul examen de admitere la facultate, transmiţându-i că acest lucru "se simte cu fiecare decizie" pe care o ia.

Ea i-a spus premierului că "a minţit" din prima zi a mandatului său.

La rândul său, deputatul liberal Florin Roman l-a acuzat pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, că a "pus ochii pe aurul românilor" şi că se pregăteşte "să fure pilonul II de pensii".

În replică, Dăncilă a spus că mai bine citește de pe o ”hârtiuță” decât să vorbească liber și să spună ”prostii”.

