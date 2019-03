Dăncilă, către Turcan: ”Aruncați atâta venin că ați face invidioasă și o viperă”

Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă i-a spus luni liderului deputaţilor PNL, Raluca Turcan, că aruncă atâta venin în jurul ei că ar face invidioasă şi o viperă.

"Doamna Turcan, nu am ratat nimic, cum nu am să ratez nici ocazia de a conduce Executivul pentru a lua decizii bune pentru România şi pentru români. Rezultatele de până acum ale preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene deţinute de Guvernul României arată că în plan extern avem recunoaştere şi că în plan extern toţi ne apreciază. Există o diferenţă majoră: eu îmi reprezint ţara cu demnitate, iar dumneavoastră şi europarlamentarii dumneavoastră aţi votat împotriva României. Şi acest lucru face diferenţa. Legat de jignirile dumneavoastră, nu vă voi răspunde, doamna Turcan. Aruncaţi atâta venin în jurul dumneavoastră că aţi face invidioasă şi o viperă. Florin Roman (deputat PNL - n.r.), dumneavoastră vorbiţi de alocaţii? Mă mir că nu aveţi aşa un pic de jenă faţă de români, nu faţă de colegii dumneavoastră, pentru că am văzut că acest lucru nu se întâmplă. Dumneavoastră care aţi votat împotriva bugetului în care era prevăzută creşterea alocaţiilor? Circul pe care îl faceţi nu ţine loc nici de proiecte şi nici de lucruri bune pentru români. Când aţi folosit cuvântul hoţ cred că v-aţi referit la persoana dumneavoastră pentru că eu nu mă încadrez în această categorie. Este jenant să faceţi acest circ", a spus Viorica Dăncilă, la finalul dezbaterii "Ora prim-ministrului" din Camera Deputaţilor, la sesiunea de răspunsuri date deputaţilor care i-au adresat întrebări şi comentarii.

Ea a precizat că în discuţia avută cu vicepreşedintele SUA Mike Pence nu a avut nicio referire la OUG 114.

"Domnul Barna, dacă sărăcia înseamnă să creşti pensii şi salarii, îmi asum. Da, am adus sărăcia prin creşteri de pensii şi salarii, însă mereu vorbiţi de acelaşi lucru, că nu mai sunt bani, că nu mai avem bani de pensii, de salarii. Realitatea a demonstrat că lucrurile stau altfel şi de fiecare dată am plătit şi pensiile şi salariile, dar dumneavoastră aţi creat de fiecare dată îngrijorare şi acest lucru nu este corect nici pentru pensionarii din România, care trăiesc de la o pensie la alta, nici pentru cetăţenii români. Îmi spuneţi că nu vor mai veni investitori în România. Vor veni şi perioada următoare va demonstra din plin acest lucru, dar am impresia şi mă îngrijorează că vă doriţi de fapt să nu se mai investească în România, că de fapt atât dumneavoastră cât şi ceilalţi din Opoziţie îşi doresc ca România să meargă pe drumul rău. De fapt, nu vă pasă de România şi români, vă pasă mai mult de partidele din care faceţi parte şi de a câştiga puncte electorale. Eu am încredere în cetăţeni, am încredere în români şi ştiu că ei vor face diferenţa. Vorbesc liber. Decât să vorbesc liber şi să spun prostii, mai bine să am o hârtiuţă în faţă şi să spun lucruri corecte. Dumneavoastră aţi vorbit liber şi aţi spus numai prostii, domnule Roman", a afirmat Dăncilă.

Premierul a refuzat însă să îi răspundă lui Mihai Tudose, cel de la care a preluat mandatul de şef al Executivului.

"Nu putem avea discuţii constructive aici, sunt convinsă că nu mai pot vorbi de consens, pentru că cineva care jigneşte în continuare, cineva care se consideră perfect văzând numai defecte la ceilalţi nu este un om al dialogului", a încheiat ea.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer