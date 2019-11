Dan Barna a anunțat rezultatul votului intern privind plecarea sa de la șefia USR

Președintele USR Dan Barna a anunțat, miercuri, rezultatul sondajului intern prin care a cerut un vot de încredere după eșecul înregistrat în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Întrebarea a fost ”Considerați că Dan Barna trebuie să-și dea demisia?”.

Potrivit liderului USR, aproape 75 % dintre membrii USR a decis că Barna trebuie să rămână în fruntea Uniunii Salvați România, respetiv 7189 de membri ai acestui partid.

"Avem rezultatul consultării membrilor asupra poziţie mele în calitate de lider al a partidului. A fost o întrebare pe care am pus-o cumva urmare a rezultatului alegerilor, unde am avut (...) aşteptări mai mari decât rezultatul pe care l-am obţinut. (...) Întrebarea pe care am adresat-o este (...) dacă să-mi dau demisia de la conducerea USR. Decizia colegilor noştri (...) este aceea de a continua această poziţie. 75% - practic trei sferturi din partid - au considerat că nu este cazul să îmi dau demisia", a spus el.

”Este un rezultat pentru care le mulțumesc colegilor. Să ne concentrăm pe evenimentele viitoare politice.” - a spus Dan Barna.

Membrii USR au votat online, începând de vineri, având la dispoziţie cinci zile pentru a-şi exprima opţiunea.

Acelaşi tip de consultare a fost folosit şi de organizaţia Bucureşti pentru susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.

Dan Barna a declarat de la început că dacă nu va primi un vot de încredere va face un pas în spate.