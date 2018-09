Dacian Cioloș: ”Am lăsat o țară liberă de virusul pestei porcine”

Agerpres

Dacian Cioloş critică Guvernul pentru felul în care gestionează problema pestei porcine, afirmând că în 2016 a primit informări de la SRI privind pericolul acestei boli şi a luat măsuri de prevenţie pentru a împiedica apariţia virusului în România.

"Noi în 2016 nu am avut nevoie de informări de la SRI ca să ştim ce se întâmplă în ţară, ca să ştim că există acest risc. Am început să luăm măsuri încă din 2016, chiar dacă nu aveam virusul pestei porcine atunci. Au fost făcute controale preventive, au fost informate autorităţile locale despre aceste riscuri, inclusiv cu măsurile preventive care trebuie să le ia pentru a evita apariţia acestui virus. (...) Am avut o hotărâre de guvern care a vizat în mod specific modul în care autorităţile trebuie să se pregătească pentru prevenirea şi - în cazul în care apar focare - pentru ţinerea sub control a răspândirii virusului. (...) Dacă în cazul acesta ei ar fi aplicat acea hotărâre de guvern, nu eram astăzi în situaţia asta. Deci, domnul Daea a răspuns la întrebările pe care i le-am pus legate de modul în care a luat sau nu a luat măsuri la timp, modul în care are de gând să ia măsuri măcar de acum înainte, pentru a preveni distrugerea completă a sectorului de creştere a porcului, a răspuns prin această afirmaţie, că eu am fost informat şi nu am luat măsuri. Ba da. Noi am fost informaţi, am cules informaţii şi am luat măsuri", a declarat Dacian Cioloş, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Fostul premier spune că ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi premierul Viorica Dăncilă au primit informări de la SRI privind pesta porcină, dar că aceştia nu ar fi luat măsurile necesare la timp.

"Dânsul la fel a fost informat şi doamna Dăncilă la fel a fost informată încă de la începutul anului 2017 de aceste măsuri şi tot nu au luat măsurile respective. Ba mai mult, dincolo de informările probabil pe care le-au fi primit sau nu de la SRI, Comisia Europeană a venit cu un raport de audit în primăvara anului 2017, unde a listat toate slăbiciunile din sistemul românesc, recomandând măsuri. Şi repet, pe hârtie existau acele măsuri. Noi le aplicasem până la sfârşitul anului 2016, în primăvara lui 2017 şi anul acesta, la fel. Multe măsuri preventive de control în teritoriu, măsuri pentru care veterinarii trebuiau să fie plătiţi, au fost sistate. Nu ştim din ce motive", a mai spus Dacian Cioloş.

Potrivit acestuia, guvernul pe care l-a condus "a lăsat ţara liberă de virusul pestei porcine când a predat-o".

"Noi ştiam ce avem de făcut şi am făcut lucruri şi am lăsat ţara liberă de virusul pestei porcine atunci când am predat-o. Deci, nu am ce lecţii să primesc de la nimeni din acest punct de vedere, dintre cei care guvernează în momentul de faţă, ţara", a afirmat Cioloş.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că fostul premier Dacian Cioloş şi ministrul Agriculturii din acea vreme ar trebui să fie întrebaţi despre informările transmise de SRI începând din 2016 cu privire la pericolul pestei porcine.

"Întrebarea este foarte bună, dar trebui să o puneţi ministrului Agriculturii de atunci şi premierului de atunci, pentru că această afirmaţie este din 2016, când era altcineva premier, domnul Cioloş. Vă rog să îl întrebaţi pe dumnealui. Eu am aflat din momentul în care m-am aşezat pe scaunul de ministru şi am aflat din momentul în care eram în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor de la autorităţile sanitar-veterinare care au venit în 13 septembrie 2016 şi au depus o informare la comisie pentru a cere sprijin, întrucât erau într-o situaţie dificilă", a spus Petre Daea, răspunzând unor întrebări ale jurnaliştilor referitoare la cele 132 de informări ale SRI despre pesta porcină africană.

