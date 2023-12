Cum explică Marcel Ciolacu legea care îi apără pe evazioniști: ”Domne, nu mă interesează să bag pe nimeni la pușcărie”

Cel mai contestat articol al acestui proiect lasă posibilitatea evazioniștilor să achite în 30 de zile prejudiciul majorat cu 15 procente, fără nicio altă sancțiune.

Aleșii opoziției și-au acuzat colegii de la putere că vor să îi scape pe marii evazioniști, care nu vor fi pedepsiți dacă, în anumite condiții, vor achita prejudiciul de până la un milion de euro, plus o penalizare.

Acum, Ciolacu susține că nu este el inițiatorul acestei legi și - mai mult decât atât - că ”nu iese nimeni din pușcărie”.

În replică, jurnaliștii de la Palatul Parlamentului i-au replicat faptul că nu aceasta este marea problemă, ci faptul că nu intră nimeni în pușcărie dacă este prins cu evaziunea fiscală și restituie suma de până la 1 milion de euro.

Cu toate acestea, președintele PSD a preferat să evite răspunsul corect.

Jurnalist: A trecut proiectul dvs. ieri prin Parlament, care privește combaterea evaziunii fiscale. Spuneți-ne de ce persoanele care fac un prejudiciu până la 1.000.000 euro pot scăpa de închisoare dacă restituie ..

Marcel Ciolacu: ”... nu scapă nimeni. Haideți să vorbim. În primul rând, în primul rând, nu iese nimeni din pușcărie. În al 2-lea rând, în al 2-lea rând... ”

Jurnalist: Dar nici nu intră nimeni!

Marcel Ciolacu: ”Dacă știți mai bine, răspundeți dvs. Nu este așa. Nu vă supărați. Haideți să înțelegeți. În proiectul meu și al domnului președinte Nicolae Ciucă, nu știu dacă dvs. știați, că m-aș fi așteptat ca presa să facă la momentul respectiv, totuși, un caz din asta, DIICOT-ul și DNA-ul nu mai aveau competențe. DIICOT-ul, care se ocupă de crimă organizată și de grup infracțional ogranizat. Eu știu că de obicei la evaziune fiscală este un grup organizat. Sunt mai multe, că nu poate unul singur să facă toată evaziunea.

Cineva s-a ocupat în trecut și n-am auzit pe nimeni, n-am auzit presa spunând că DIICOT-ul nu mai are competențe. Noi am introdus acele competențe. Am introdus majorări până la 15 ani pentru evaziunea la TVA, lucru care este și la nivelul Uniunii Europene. S-au venit cu două amendamente de modificări. Nu iese nimeni din nicio închisoare, pentru că nicio lege, nicio lege, nicio lege nu este retroactivă. Corect?”

Jurnalist: Noi nu vorbim de oamenii care ies!

Marcel Ciolacu: ”Am citit că vor ieși, am citit, dezincriminare faptelor nu există! Respectivul a încălcat legea, iar a 2-a oară când încalcă legea se duce la pușcărie. În al 3-lea rând, în al 3-lea rând ... Doamnă, eu nu sunt nici judecător, nici procuror. Nu, eu nu am fost inițiatorul, eu nu am fost inițiatorul!

Și vă repet, este un amendament venit de la grupurile parla ... Lăsați-mă să vă răspund. În al 2-lea rând, nu sunt nici judecător, nici procuror. Domne, nu mă interesează să bag pe nimeni la pușcărie, fiindcă eu nu mă ocup cu așa ceva. Ce are responsabilitatea mea este aceea de a face un buget sustenabil. Pe mine mă interesează banii pe care trebuie să mi-i dea înapoi cu toate majorările și cu toate accesoriile. Și vă mulțumesc mult!”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 20-12-2023 18:09