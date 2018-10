Corina Crețu critică din nou Guvernul: ”Avem miliarde de euro care așteaptă la Bruxelles”

Comisarul european Corina Crețu a avut o primă reacție după ce România a fost condamnată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu respectăm legislaţia privind gropile de gunoi.

Comisarul european spune că preocuparea principală a autoritășilor români trebuie să fie atragerea banilor europeni și nu încheierea de parteneriate public-private, pentru că prin acestea se cheltuie bani de la buget.

Declarațiile făcute de Corina Crețu

Am avertizat toate statele membre, nu e numai România avertizată. Nu mai avem foarte mult timp, am repetat faptul că sunt conștientă de faptul că avem multe întârieri și datorită adoptării târzii a legislației. Nu am pus toate întârzierile pe seama Guvernelor, dar uneori sunt exasperată de ritmul lent mai ales în domeniul infrastructurii de transport.

Întrebare: Cum vedeți faptul că premierul Viorica Dăncilă încearcă să atragă investitori din Arabia Saudită și totuși noi pierdem teren la capitolul fonduri europene și investiții cu bani europeni?

Cred că principala preocupare ar fi aceea de a cheltui în primul rând banii care sunt gratuiți.

Eu aș merge pentru accelerarea mai rapidă a cheltuielii banilor europeni și a vorbi despre aceste parteneriate public-private, pentru care statul va plăti, cetățenii vor plăti, după ce ne vom cheltui alocația pe care o avem. Avem miliarde de euro care așteaptă la Bruxelles.

Am avut discuții în nenumărate rânduri cu doamna Dăncilă. Am ieșit în conferință de presă comună, arătând care sunt riscurile, acum mai bine de un an. După cum vedeți, ce am avertizat, că România va fi amendată de Curtea Euroeapă de Justiție, s-a întâmplat ieri. Eu am vorbit de 1 an de zile.

Nu văd nici progrese spectaculoase și acest lucru mă doare. Eu sunt comisar european responsabil pentru 27 de state membre, dar e normal să-mi pese mai mult de România. E una dintre cele mai sărace țări.

