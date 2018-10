Corina Crețu: ”Anunț public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României”

Agerpres

Europarlamentarul Corina Crețu a criticat într-o conferință de presă organizată la Bruxelles lipsa de implicare a Guvernului României în atragerea de fonduri europene.

Crețu, care este europarlamentar PSD, a spus că nu mai acceptă ”insultele din partea Guvernului României față de munca” sa.

”Am reușit nu numai să securizăm o politică de coeziune pentru toate regiunile, pentru că a fost această întrebare, dacă vom finanța toate regiunile sau regiunile mai puțin dezvoltate, dar am reușit să menținem acest criteriu esențial, GDP per capita, metoda Berlin, prin care România, Bulgaria și Grecia au obținut 10 % în plus.

Deci, dacă stau să mă gândesc bine, în timpul mandatului meu am încercat să vorbim despre utilizarea fondurilor europene cel puțin de a avea acești bani pentru 25 de ani. Un sfert de secol. De aceea, chiar vreau să vă anunț public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României față de munca pe care o fac.” - a spus Corina Crețu.

Europarlamentarul PSD a dat drept exemplu faptul că, deși România are la dispoziție bani de la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, Guvernul Dăncilă nu face absolut nimic în acest sens.

”Nu înțeleg această tensiune care s-a creat între mine și Guvern, spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură. Nu avem proiecte. Pentru Târgu Mureș - Iași, în primul rând este o prioritate a Comisiei Europene, și o spun cu toată sinceritatea de aici de pe podiumul Comisiei Europene, avem nevoie de a completa proiectele de infrastructură care conectează Europa, mai ales Republica Moldova, Moldova, de Europa centrală și de est. Avem bani de studii de fezabilitate, nu avem nicio solicitare pentru aceste studii de fezabilitate.” - a spus Corina Crețu.

