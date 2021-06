Clotilde Armand cere stare de alertă în Sectorul 1 din cauza gunoaielor

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, cere stare de alertă din cauza gunoaielor.

Edilul a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook că a transmis o solicitare în acest sens către Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

“Am solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate”, a scris Armand pe Facebook.

Pe de altă parte edilul spune că a ajuns la un acord cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1.

“În paralel, am purtat discuții cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 și am ajuns la un acord. Am aflat că stațiile de sortare și-au redeschis porțile începând de astăzi dimineață pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste stații erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăților făcute de Primăria Sectorului 1”, a continuat Armand.

Ea a rugat cetățenii să sune în continuare la Poliția Locală și să anunțe unde nu este ridicat gunoiul, promițând că aceste probleme se vor opri curând.

“Vă rog să sunați la Poliția Locală Sector 1 și continuați să reclamați neridicarea gunoiului Dvs. Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Știu că nu este cea mai confortabilă situație: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector și văd cu ochii mei ce se întâmplă. Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupți și mafia gunoaielor va lua curând sfârșit. Vă promit. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine”, a încheiat primarul.