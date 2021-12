Cîțu, mesaj de Crăciun în engleză. Citat din Rocky Balboa: ”This is how winning is done”

Facebook.com

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a transmis, vineri seară, un mesaj de Crăciun în care a citat din personajul unui film în care a jucat Sylvester Stallone.

Este vorba despre Rocky Balboa, un personaj fictiv despre un campion la box, interpretat de Stallone.

În acest citat, pe care Cîțu îl redă în limba engleză, Stallone spune următoarele: ”Nu-mi pasă cine eşti, viaţa te va lovi din greu. Te va pune la pământ. Dar viaţa nu este despre cât de tare poţi lovi, ci despre cât de mult poţi încasa şi să mergi mai departe. Aşa se câştigă.”

De asemenea, la finalul acestui mesaj, care a fost rostit pe o melodie cântată de Alice Cooper, președintele PNL își pune o căciulă de Moș Crăciun:

”Salut! A trecut şi 2021. L-am trecut împreună. Multe provocări în plan personal, multe în plan profesional. Dar acum suntem în Ajunul Crăciunului şi cred că e important să fim toţi mai toleranţi, să-i acceptăm pe cei din jurul nostru aşa cum sunt.

Pentru mine lecţia lui 2021 vine de la Rocky Balboa, este despre viaţă: «I don't care who you are, life will hit you hard. It will knock you down on your ass. But life is not about how hard you can hit, it's about how much you can take and then move forward. This is how winning is done». Așa văd lucrurile.

Crăciun fericit! Sunt sigur că 2022 o să fie plin de provocări, dar tot împreună le vom trece. La mulți ani și Crăciun fericit”.