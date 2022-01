Cîţu, despre o nouă recesiune economică: Dacă inflaţia accelerează şi dobânzile cresc rapid, da, se poate acest lucru

Agerpres

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat că actualul Guvern trebuie să fie foarte atent la măsurile economice pe care le ia pentru că riscă să apară o nouă recesiune, scrie News.ro.

Cîţu a explicat că, dacă vor fi luaţi bani de la investiţii şi vor fi alocaţi către domeniul social, sau dacă vor fi tăiate anumite taxe, ”eşecul este garantat”.

Florin Cîţu a explicat la Digi24, marţi seară, că trebuie redus deficitul pentru ca economia să nu se prăbuşească.

”Există riscul ca, dacă nu vom acţiona rapid asupra deficitului şi să-l reducem mai mult decât este astăzi, la 5,84, să intrăm într-o spirală în care vor creşte preţurile, pentru că Banca Centrală trebuie să fie ajutată, cresc preţurile, cresc dobânzile şi economia, după aceea, se prăbuşeşte. Nu mai spun că, Doamne fereşte, măsurile pe care le avem acum nu sunt credibile în faţa investitorilor, în faţa agenţiilor de rating, orice mesaj care vine de acolo şi spune că România nu este credibilă în perioada următoare, creşte costurile de finanţare a României, într-o perioadă în care nu avem nevoie de aşa ceva. Deja în octombrie ne împrumutam la 13 ani cu 4 şi ceva, acum ne împrumutăm cu un procent peste, deja. Când împrumuţi miliarde, pentru că ai un deficit de finanţat, lucrurile se complică. De aceea, e important, acest Guvern are luxul de a vedea că economia pe de-o parte încetineşte, pe de-o parte costurile cresc şi apar nişte nori negri la orizont şi poate să ia decizii azi. Noi nu am avut luxul acesta în 2020 şi am reuşit să avem cea mai rapidă creştere economică, cea mai mare revenire din UE”, a declarat Florin Cîţu.

Întrebat ce se va întâmpla, dacă nimeni nu va face nimic, liderul liberal a declarat că există un pericol foarte mare ca ”economia să se gripeze”.

”Dacă nimeni nu face nimic, există un pericol foarte mare. Dacă ninemi nu face nimic şi vom păstra mesaje populiste, riscul este ca în cursul acestui an economia să se gripeze mai mult decât ne aşteptam. Deja pornim anul acesta cu o creştere economică sub cea de anul trecut. Şi deja Banca Mondială a redus creşterea economică pentru 2022 de la o estimare iniţială, făcută acum câteva luni de zile. Trebuie să fie un efort din partea Guvernului, cu măsuri care să lucreze la această dinamică”, a declarat Cîţu.

De asemenea, întrebat dacă ar putea apărea o nouă recesiune economică, Florin Cîţu nu a exclus acest lucru.

”Depinde de şocuri. Dacă inflaţia accelerează rapid şi dobânzile cresc rapid, da, se poate acest lucru. Dar eu sper să avem înţelepciunea să nu mergem în acea direcţie, să ne uităm că ok, deja am cheltuit banii de la buget pentru compensarea facturilor, alţii nu mai sunt şi dacă cumva există riscul - şi sper să nu se întâmple acest lucru - să luăm bani de la investiţii, să îi punem la cheltuieli sociale sau în altă parte, atunci eşecul este garantat (...) Dacă ne propunem să venim cu propuneri de tăieri de taxe, greşit total în acest moment”, a declarat liderul PNL.