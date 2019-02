Cioloş: Încercarea de intimidare a lui Kovesi e o acţiune specifică actualei puteri

Preşedintele Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii, Dacian Cioloş, a declarat că "încercarea de intimidare şi discreditare a Laurei Codruţa Kovesi este o acţiune de compromitere publică specifică actualei puteri".

Cioloș spune că "liderii PSD-ALDE nu doresc ca fosta şefă a DNA să ajungă procuror-şef european".

Fostul premier a adăugat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că liderii PSD-ALDE "folosesc toată maşinăria de manipulare şi de presiune, dar şi instituţiile subordonate politic, pentru a stopa chiar şi fizic această numire pe ultima sută de metri".

El consideră că modul de acţiune a acestora "se va înrăutăţi cu cât ne apropiem de campania electorală". "Aşa au procedat cu toţi cei care li se opun şi e momentul să înţelegem că situaţia se va înrăutăţi cu cât ne apropiem de campania electorală. Punerea sub acuzare a Laurei Codruţa Kovesi de către Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie este o dovadă că au construit mecanismele necesare pentru a supune Justiţia intereselor acestei reţele clientelare de putere. Au puterea să facă tot ceea ce vor dacă nu ne opunem energic. Nu uitaţi tot ce au făcut, nu uitaţi că au blocat DNA şi întregul sistem de justiţie, nu uitaţi de 10 august. Nu uitaţi că au înarmat Jandarmeria cu muniţie de război. Vor fi tot mai dezlănţuiţi şi vor distruge tot ce a mai rămas de distrus în ţara asta, vor nimici instituţii şi persoane, doar ca să credem că niciunul dintre noi nu e mai bun şi că tot ce merităm este să trăim în mizeria morală pe care o vând împachetată în sinistra ficţiune numită 'program de guvernare'", a spus Cioloş.

Liderul PLUS mai menţionează că trebuie reacţionat faţă de aceste acţiuni ale reprezentanţilor actualei guvernări. "Este de datoria noastră să reacţionăm şi să schimbăm România în bine, stând alături de oamenii care încearcă să rămână drepţi şi curajoşi în faţa grupului infracţional al lui Dragnea. România nu o să se prăbuşească, pentru că românii nu vor accepta să li se fure din nou ţara!", a conchis Dacian Cioloş.

Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Laura Codruţa Kovesi a anunţat că, în cursul serii de miercuri, a primit o citaţie din partea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor în justiţie, în calitate de suspect, ea adăugând că este nevinovată şi că îşi va continua drumul în procedura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european.

"În ultimele zile, am fost supusă unei campanii de denigrare, probabil plecată din disperarea unora pentru faptul că am ocupat primul loc în procedura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european. Pot să vă spun că astă-seară (miercuri - n.r.), după ora 8 seara, s-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de Investigare a infracţiunilor din justiţie, în calitate de suspect pentru infracţiunea de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii", a declarat Kovesi, la postul de radio Europa FM.

