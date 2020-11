Ciolacu: Mai mult ca sigur toată România va intra din nou în stare de urgenţă şi în carantină

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de părere că "toată România va intra din nou în stare de urgenţă şi carantină", dar că acest lucru se va întâmpla după alegeri.

"Din măsurile luate până acum de actualul guvern (...) mai mult ca sigur că vom avea un blocaj în sistemul sanitar şi mai mult ca sigur că la un moment dat decizia va fi de a intra toată România din nou în stare de urgenţă şi în carantină. Pentru că nu se ia nicio măsură coerentă să stopăm acest trend ascendent în care ne aflăm în acest moment. (...) Noi ne-am trezit în această situaţie pentru că nu am avut niciun fel de prevenţie. Să ne aducem aminte contextul în care au fost deschise şcolile, nefiind pregătiţi, cu toate că am avut şase luni de pauză pentru copii şi pentru profesori. Au fost deschise pentru că aveam alegeri locale. Acum, peste câteva zile vom intra în campanie electorală. Categoric, în campania electorală nu vorbim despre o stopare a unui trend ascendent. Dimpotrivă. Şi cred că după ce îşi vor face moftul cu aceste alegeri pe data de 6 decembrie şi cei de la PNL şi cei de la USR, vom intra într-un blocaj total", a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seara, la Realitatea Plus, transmite Agerpres.

Acesta a fost de părere că, pe 6 decembrie, Guvernul va organiza alegeri parlamentare "în orice condiţii".

"Vor face alegeri în orice condiţii. Nu îi interesează această pandemie şi această criză sanitară. Nu îi interesează câţi români vor muri. Îi interesează puterea absolută în România", a susţinut Ciolacu.



Prefectul Capitalei: Nu suntem în situaţia de a se lua măsuri de carantinare

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a dat asigurări, luni, că Bucureştiul nu se află în situaţia în care autorităţile să decidă carantinarea în contextul pandemiei de COVID-19.

"Când vom ajunge într-un astfel de scenariu, în mod categoric, vom discuta şi cu reprezentanţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, cei care, în mod categoric şi evident, vor veni să ne ajute la o astfel de măsură, dar, repet, nu e nevoie să discutăm în acest moment despre un astfel de scenariu. Chiar dacă stârneşte interesul mass-media, nu suntem într-o astfel de situaţie. (...) Vreau să-i liniştim pe bucureşteni, să înţeleagă că nu suntem într-o astfel de situaţie, că apreciem că măsurile care sunt în vigoare şi pe care le-am prelungit prin hotărârea Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă sunt suficiente, că aceste măsuri trebuie urmărite a fi respectate cu stricteţe şi în acea direcţie ne canalizăm eforturile", a declarat Berbeceanu, după şedinţa Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU).

El a menţionat că, în cazul unei eventuale carantinări a unor străzi, Poliţia va lua măsurile necesare. "Au şi oameni, au şi logistică, au şi determinare", a afirmat prefectul.

Întrebat de jurnalişti dacă s-a stabilit un prag al ratei de infectare cu SARS-CoV-2 de la care să se instituie carantina, Berbeceanu a reiterat că interesul Prefecturii Capitalei este să aplice măsurile în vigoare.

"Haideţi să nu privim la acest moment la astfel de scenarii. (...) Haideţi să privim la măsurile care sunt în vigoare, care urmează să fie menţinute pentru următoarea perioadă de două săptămâni şi să nu ne gândim la carantinare neapărat a unor zone sau a unor străzi. (...) Interesul şi al nostru (...) şi al bucureştenilor este să aplicăm măsurile care sunt în vigoare pentru a limita şi începe să avem scăderi atât la gradul de contaminare, cât şi ale numărului de persoane pe ATI", a menţionat Traian Berbeceanu.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a spus că este o ipoteză carantinarea unor străzi. "Este o decizie eventuală, pe care eventual o să o luăm, în măsura datelor pe care eventual o să le avem. Este o ipoteză", a afirmat Dan.