Ciolacu: În următorii ani, vom investi sute de milioane de euro în drumuri, şcoli şi spitale

„De Ziua Românilor de Pretutindeni vă transmit un mesaj de recunoştinţă tuturor celor care, deşi departe de casă, puneţi umărul an de an la creşterea economică a ţării noastre. România se dezvoltă şi pe baza sumelor consistente pe care românii din afara ţării le trimit an de an în ţară. Tocmai de aceea, cred că statul ar trebui să dea dovadă de mai mult respect în relaţia cu românii din afara graniţelor. Respect prin eliminarea procedurilor birocratice, respect prin înfiinţarea mai multor consulate şi prin alocarea de personal care să-i ajute rapid pe românii plecaţi de acasă”, a spus Ciolacu, potrivit news.ro.

Preşedintele social-democraţilor a mai spus că este conştient, la fel ca toată lumea, că „majoritatea românilor nu au plecat de drag peste hotare”.

„Au plecat pentru că nu au avut suficient de multe şanse aici, în România. Pentru că nu au avut servicii publice de calitate. Aceste lucruri trebuie să se schimbe. În următorii ani, vom investi sute de milioane de euro în drumuri, şcoli şi spitale. Este singura şansă pentru a-i aduce pe români înapoi acasă. Avem nevoie de voi acasă! Avem nevoie de experienţa voastră extraordinară la dezvoltarea acestei ţări! La mulţi ani, români de pretutindeni!”, a completat Ciolacu.

Sursa: News.ro Etichete: , Dată publicare: 28-05-2023 14:33