Cine este Andrei Baciu, noul secretar de stat de la ministerul Sănătății

Andrei Baciu (32 de ani) a fost numit secretar de stat în Ministerul Sănătăţii după ce, în 2015, a fost retras de postul de ministru al Sănătăţii.

Andrei Baciu, care a fost nominalizat în 2015 de către guvernul Cioloş pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, a fost numit secretar de stat în Ministerul Sănătăţii printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Numirea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Andrei Baciu este chirurg cardiovascular și a fost până acum consilier în cabinetul ministrului Sănătății, Victor Costache.

Tot pe postul de secretar de stat în ministerul Sănătății a fost numit și Dr. Vasile Lucian Pintea, șeful serviciului județean de medicină legală din Bistrița-Năsăud.

În noiembrie 2015, atunci când şi-a format Cabinetul, Dacian Cioloş l-a propus pe Andrei Baciu, la acea dată având vârsta de 28 de ani, pentru funcţia de ministru al Sănătăţii. După acest anunţ, pe Facebook au început să circule fotografii în care Andrei Baciu apărea în lenjerie intimă, ca fotomodel.

Ulterior, Dacian Cioloş a explicat că retragerea lui Baciu a avut mai multe motive, nu doar fotografiile.

„La domnul Baciu nu am renunţat doar din cauza pozelor, ci din cauză că dânsul nu a fost sincer în privinţa pregătirii”, a declarat Dacian Cioloş.

Acesta a explicat circumstanţele nominalizării lui Baciu şi ale retragerii ulterioare a acestei numiri.

„Sunt nişte lucruri pe care dânsul, din păcate, nu mi le-a spus. Dincolo de calităţi, competențe profesionale şi idei, aceste lucruri care au fost semnalate în media sunt pentru mine foarte sensibile şi nu vreau să pătez în niciun fel imaginea şi integritatea acestui Guvern şi de aceea am luat această decizie foarte rapid, imediat ce am aflat. (...) L-am retras pentru că aşa am decis eu. Am aflat uitându-mă în presă. Colegii mei, colaboratorii mei, care urmăresc presa, mi-au semnalat acest lucru şi în următoarele cinci minute am luat decizia”, a afirmat Cioloș, referindu-se şi la faptul că Baciu era medic rezident atunci.