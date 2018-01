Cine este Ana Birchall, propusă vicepremier

Ana Birchall, propusă vicepremier, s-a născut la 30 august 1973 în oraşul Mizil, judeţul Prahova.

Licenţiată în Ştiinţe Juridice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (1996), potrivit site-ului www.cdep.ro; Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale ''Nicolae Titulescu'' (anual bursa de merit, şef de promoţie, 1991-1996); masterat în drept la Facultatea de Drept, Universitatea Yale, SUA (1999-2000); doctor în drept la Facultatea de Drept, Universitatea Yale, SUA (2000-2002), cu lucrarea "Dreptul falimentului aplicat sistemelor bancare din ţările Central şi est Europene", scrie Agerpres.

Şef Oficiu Juridic, S.C Omniasig S.A (1996-1998). A lucrat ca avocat în cadrul casei de avocatură "White & Casse LLP" din New York (2002-2003); a lucrat la Biriş Goran ca şef al Grupului de practică în domeniul restructurărilor financiare şi insolvenţă (2010-2012); Of Counsel (avocat), "White & Casse LLP" Bucureşti (2008-aprilie 2010); Of Counsel, ''Muşat şi Asociaţii'' - Restructuring & Insolvency (2012); consilier al Ministrului Afacerilor Externe (2003-2004); consilier în cadrul Comisiei de Politică externă a Senatului României (2005-2006); consilier al primului-ministru, Guvernul României (iul.2012-dec.2012). Înalt Reprezentant al primului-ministru pentru afaceri europene şi parteneriat cu Statele Unite ale Americii (funcţie neretribuită, apr.2014- oct. 2015), conform site-ului cdep.ro.

Este membru PSD din 2005. A fost şeful Departamentului de Educaţie şi Cercetare PSD (2007-2009); secretar executiv PSD pe probleme de tineret şi egalitate de şanse (2005-2007). Este consilier pe probleme de politică externă al preşedintelui PSD (din 2012); secretar executiv pe probleme de relaţii internaţionale, PSD (2011-2014). Secretar General Adjunct (Relaţii Internaţionale) al PSD (din iunie 2016); vicepreşedinte Organizaţia Judeţeană Vaslui a PSD (din oct.2015). Este preşedintele Forumului Progresist Social-Democrat (din febr. 2014).

Deputat din partea PSD, Colegiul nr. 5 Vaslui (dec. 2012- dec. 2016), a activat ca membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României în spaţiul Schengen şi preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie România-India.

La 11 decembrie 2016 a câştigat din partea PSD un al doilea mandat de deputat, fiind aleasă în circumscripţia electorală nr.39 Vaslui. A fost validată în funcţie la 21 decembrie 2016. Face parte din Comisia pentru afaceri europene, este preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu India, şi, de asemenea, membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turcia.

Este preşedinte al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE (din sept. 2017) şi preşedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 (din oct. 2017).

La 3 ianuarie 2017, Ana Birchall a fost propusă de Partidul Social Democrat pentru funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene în guvernul premierului desemnat Sorin Grindeanu. A depus jurământul de învestitură în această funcţie la 4 ianuarie 2017.

A fost ministru interimar al Justiţiei, în perioada 10 februarie - 23 februarie 2017, în locul lui Florin Iordache, care şi-a dat demisia.

La 14 iunie 2017, şi-a înaintat demisia din funcţie, alături de majoritatea membrilor Cabinetului Grindeanu. La 21 iunie 2017, Guvernul Grindeanu a fost demis prin Moţiune de cenzură.

Din 2013 este Ambasador al prestigiosului ONG Vital Voices, înfiinţat de Hillary Clinton în programul Global Ambassadors; din 2013 este membru în Global Advisory Council WeConnect International; din 2014 - membru în Comitetul Executiv al Yale Law School Association, Yale Law School, SUA.

Este lector universitar la Universitatea "Dimitrie Cantemir" Bucureşti (2005-prezent).

Membru în Baroul Bucureşti, membru Policy Network, Marea Britanie, membru Terra Nova, Franţa

