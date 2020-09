Ce plan are Firea după ce a pierdut alegerile. "Aştept întâlnirea lui Nicușor Dan cu caracatiţa mea"

Învinsă în cursa pentru primăria Capitalei, Gabriela Firea se pregătește pentru parlament. Spune că are idei de legi cu care vrea sale facă bucureștenilor viața mai ușoară.

Potrivit unor surse din interiorul partidului, Gabriela Firea s-a întâlnit marți cu șeful PSD Marcel Ciolacu și i-a cerut să întocmească ea listele cu candidații partidului pentru Senat și Camera Deputaților din Bucureşti, iar ea să fie prima, pe listă la Senat.

Gabiela Firea, fost primar al Capitalei: "S-a spus că am venit să pandelizez Bucureştiul. Mergeţi în Voluntari să vedeţi cum arată o fostă comună cu noroiul până la genunchi şi cum arată acum. Sau că am avut o caracatiţă. Eu abia aştept întâlnirea domnului Dan cu caracatiţa mea, decât eventual în farfurie dacă o comandă la restaurant. Eu am să mă bat în continuare pentru Bucureşti din postura de parlamentar. Dacă nu o mai pot face ca primar general o voi face cu prisosinţă şi voi demonstra ca parlamentar".

Candidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS, a obţinut 42,78% dintre voturi pentru funcţia de primar general al Capitalei, iar Gabriela Firea, candidatul PSD - 37,99%, potrivit datelor parţiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate până marţi la ora 9:00, după numărarea a 97,46% dintre voturi.