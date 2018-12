Camera Deputaţilor şi-a adoptat proiectul de buget pe anul viitor - aproape 500 de milioane de lei

Pro TV

Plenul Camerei Deputaţilor şi-a adoptat, miercuri, cu 193 de voturi "pentru" şi 10 "împotrivă", proiectul de buget pe anul viitor.

Camera a propus ca pentru anul 2019 să primească un buget de 490.730.000 de lei, potrivit memorandumului adoptat în şedinţa de plen.

Din această sumă, 20.653.000 lei vor fi alocaţi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

Pentru cheltuieli de personal urmează să fie alocaţi 351.641.000 de lei.

Potrivit documentului, numărul posturilor finanţate din sumele alocate de la bugetul de stat pe 2019 este 1.820, din care 329 de funcţii de demnitate publică alese, 713 funcţii publice parlamentare, inclusiv înalţi funcţionari publici parlamentari, 778 funcţii contractuale, iar pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii au fost prevăzute 148 de posturi.

În proiectul de buget amintit, la capitolul cheltuieli pentru bunuri şi servicii a fost alocată suma de 72.081.000 de lei, iar 2.000.000 de lei sunt rezervaţi plăţii contribuţiilor şi cotizaţiilor Parlamentului României la organismele internaţionale.

Au fost alocaţi, de asemenea, 33.135.000 de lei pentru retehnologizarea ascensoarelor, pentru lucrări de consolidare a clădirii, a parcajului, pentru reînnoirea centralei telefonice, pentru refacerea teraselor şi reabilitarea platformelor exterioare ale Palatului Parlamentului.

Din suma totală, 30.872.000 de lei vor fi folosiţi pentru plata indemnizaţiilor foştilor demnitari ai statului.

În cadrul dezbaterilor, deputatul USR Claudiu Năsui a menţionat că bugetul Camerei pe anul viitor va fi mai mare cu 15% decât cel de anul acesta pentru a se majora indemnizaţiile şi pensiile speciale.

"Am auzit o înşiruire de cifre din care nu prea putem să înţelegem mare lucru, dacă nu le urmărim cu foarte mare atenţie şi mai ales dacă nu le comparăm. Ca să înţelegem ce vom vota şi să înţeleagă toată lumea, vom vota o creştere cu 15% a bugetului Camerei Deputaţilor - şi vorbim de 44 de milioane de lei în plus numai salarii şi indemnizaţii, indemnizaţiile pe care le vom lua noi, cei din această Cameră, şi ceea ce este o creştere fantastică, mai ales având în vedere faptul că statul român în acest moment are probleme bugetare, nu se pot plăti pensii şi salarii decât făcând apel la fondul de rezervă şi pentru anii viitori se anunţă îngheţări. În condiţiile acestea, să ne creştem noi bugetul cu 15% doar pentru indemnizaţii şi salarii este o insultă pentru poporul român şi nu este exemplul pe care noi să îl dăm şi, de asemenea, ruşinoasă este creşterea cu 9% a pensiilor speciale, pensii care ar trebui să scadă sau să fie eliminate", a afirmat Năsui.

La rândul său, deputatul PSD Florin Iordache a precizat că indemnizaţia deputaţilor este în concordanţă cu salariul minim, iar Guvernul tocmai a decis care va fi acest salariu pentru 2019.

"Cred că sunt necesare câteva precizări, pentru că s-au spus foarte multe neadevăruri. Indemnizaţia deputaţilor este în concordanţă cu salariul minim, Guvernul tocmai a stabilit salariul minim pentru anul 2019 şi în concordanţă cu salariul minim creşte şi indemnizaţia deputaţilor. Dacă dvs., stimaţi colegi, consideraţi că indemnizaţia deputaţilor este prea mare, este dreptul dvs. ca începând cu 1 ianuarie să nu vă ridicaţi indemnizaţiile de la casierie. Pensiile sunt în concordanţă cu o lege pe care noi am adoptat-o, este vorba de Statutul deputaţilor şi senatorilor. În această lege, noi am precizat, în funcţie de numărul de mandate, dar nu mai mult de trei, cum se calculează pensiile speciale. Noi, grupul PSD, am susţinut că în continuare şi în perioada următoare vom susţine aceste pensii speciale pentru o serie de categorii socio-profesionale. Nu există în acest moment o situaţie de incapacitate de plată, avem cea mai mare creştere economică şi în continuare şi în anii când vom fi la guvernare ne vom permite să creştem şi salariile, şi pensiile", a afirmat Florin Iordache.

