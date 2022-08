Aleșii țării nu o duc rău deloc. Ce averi au Marcel Ciolacu, Cătălin Drulă sau Sorin Lavric

Banii nu au venit doar din salariul de senator sau deputat, mulți s-au orientat către investiții.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut un început bun de mandat. A ajuns șef peste deputați, și-a plătit din datorii și a început să economisească. La începutul mandatului, avea în conturi 22.000 de lei și 10.000 de euro, iar acum, sumele s-au triplat. Ba chiar a avut și 490.000 de lei să-și împrumute fratele. Pe lângă salariul de la Parlament, Ciolacu a câștigat mult și din afacerea soției, o patiserie din Buzău, unde are acțiuni.

Cătălin Drulă are în conturi peste 600.000 de dolari

Din opoziție, Cătălin Drulă nu a fost niciodată sărac, dacă ne uităm în declarațiile sale de avere. S-a axat pe investiții și astfel i-au crescut veniturile de la an la an. În actualul mandat de deputat, și-a luat o mașină iar până acum a reușit să câștige cam 600.000 de dolari din acțiuni. Are in conturi 215.000 lei, 650.000 de dolari și 250.000 de euro.

Când a făcut pasul spre politică și a ajuns senator, Nicolae Ciucă nu avea economii in banca. Acum, după nici doi ani de mandat, premierul are un fond de investiții de 121.000 de lei, plus 160.000 de lei intr-un cont. Ciucă a reușit să-și lichideze și trei din cele patru credite pe care le avea la finalul lui 2020.

Sorin Lavric și-a cumpărat două apartamente

George Simion, liderul AUR, nu și-a schimbat în niciun fel averea declarată, însă colegul său de la senat, Sorin Lavric, da. Acesta a intrat în Parlament cu două apartamente, dar între timp și-a mai luat două, în București. Are 360.000 de lei in conturi, față de 175.000, cât avea la începutul mandatului.

O afacere de familie au soții Aelenei, deputatul Dănuț și senatoarea Evdochia. Împreună, aceștia și-au mai cumpărat un teren de când sunt parlamentari, dar și-au mărit și sumele din conturi. Au ajuns la peste 100.000 de euro, aproape dublu față de averea cu care au intrat în Parlament.

Cu situația materială asigurată cel puțin până în 2024, unora le e ușor să-și împrumute prietenii ori rudele. Este și cazul lui Alexandru Rafila, care a dat, în ultimul an, trei împrumuturi personale de aproape 250.000 de euro. Ministrul Sănătății avea oricum o avere considerabilă.

Dată publicare: 02-08-2022 17:42