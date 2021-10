Alegeri în USR-PLUS. Cine face parte din noul Birou Național, structură de conducere

Pro TV

Un nou Birou Naţional al USR-PLUS a fost ales în urma alegerilor interne din cadrul congresului.

În această structură de conducere se află 14 membri ai echipei ”USR PLUS la Guvernare 2024”, 8 din partea listei ”Uniţi Reuşim” şi 2 din partea echipei ”Împreună USRPLUS - Curaj pentru România”.

Biroul Național va avea 24 de membri, dintre care primii șapte, în ordinea numărului de voturi, vicepreședinți: Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Anca Dragu, Ionuț Moșteanu, Allen Coliban și Claudiu Năsui.

„USR PLUS la guvernare 2024” a obținut 13.643 de voturi (57,32%), ceea ce înseamnă că va avea 14 mandate.

„Uniți, Reușim!” a obținut 8.001 voturi (33,61%) și va avea 8 mandate.

Citește și Cioloş: Pentru 2024 trebuie să ne propunem să câştigăm prezidenţialele şi parlamentarele

„#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România” a obținut 2.110 voturi (8,86%) și va avea 2 mandate.

În urma numărării voturilor, componența noului Birou Național USR PLUS este:

1. Cătălin Drulă, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024

2. Vlad Voiculescu, vicepreședinte, Uniți, Reușim!

3. Dan Barna, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024

4. Ionuț Moșteanu, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024

5. Anca Dragu, vicepreședinte, Uniți, Reușim!

6. Allen Coliban, vicepreședinte, #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România

7. Claudiu Năsui, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024

8. Dragoș Tudorache, Uniți, Reușim!

9. Cristian Ghinea, USR PLUS la guvernare 2024

10. Vlad Botoș, USR PLUS la guvernare 2024

11. Andrei Lupu, Uniți, Reușim!

12. Stelian Ion, USR PLUS la guvernare 2024

13. Lucian Stanciu-Viziteu, USR PLUS la guvernare 2024

14. Cristina Prună, USR PLUS la guvernare 2024

15. Oana Țoiu, Uniți, Reușim!

16. Silviu Dehelean, USR PLUS la guvernare 2024

17. Cătălin Teniță, #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România

18. Radu Mihaiu, USR PLUS la guvernare 2024

19. Ioana Mihăilă, Uniți, Reușim!

20. Liviu Mălureanu, USR PLUS la guvernare 2024

21. Radu Miruța, USR PLUS la guvernare 2024

22. Dragoș Pîslaru, Uniți, Reușim!

23. Radu Panait, USR PLUS la guvernare 2024

24. Monica Berescu, Uniți, Reușim!

În cadrul Congresului USR PLUS, au fost aleși și membrii Comisiei Naționale de Arbitraj și cei ai Comisiei Naționale de Cenzori.

Comisia Națională de Arbitraj:

1. Emil Duhnea

2. Bogdan Burjan

3. Lorin Ursa

4. Leonard Ioan Bulai

5. Nicolae Tanasă

6. Marius Vulcan

7. Raluca Rusu

8. Adrian Niță

9. Oana Ozmen

10. Antonio Pârâu-Enache

11. Ionela Alexandra Bulgaru

Comisia Națională de Cenzori:

1. Ioana Andreea Dineț

2. Ovidiu Radu

3. Alexandru Gabriel Andronache