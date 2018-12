Alba Iulia și Sibiu vor în Alianța Vestului. Ce spun de acuzația că se rup de România

iStock

Primariul Sibiului, Astrid Fodor, și cel din Alba-Iuliei, Mircea Hava, au anunțat că și-ar dori să facă parte din Alianța Vestului, semnată de edilii din Cluj-Napoca, Arad, Timișoara și Oradea.

„Am auzit de la domnul Robu (Nicolae Robu, primarul Timișoarei – nr) că e vorba de spiritul Vestului, deci e o altă abordare, pe care eu nu am cunoscut-o, și atunci subiectul a devenit interesant și pentru Sibiu, și cred că și pentru Alba, care suntem amândouă orașe din regiunea Centru. Am încredere că ce scrie în documentul ăsta se și urmărește: dezvoltare, fonduri, locuri de muncă. Eu cred că Sibiul e în spiritul acestui document”, a declarat Astrid Fodor la B1TV.

La rândul său, Mircea Hava a spus că „Nu ne-am bazat pe vorbele de la București, ci ne-am bazat foarte mult pe ce am făcut aici și pe fondurile europene. Alba Iulia a atras cea mai mare sumă din fonduri europene pe cap de locuitor. O să iau legătura să vedem cum putem intra în această instituție, că până la urmă e o instituție, pe care trebuie s-o clădim foarte solid”, a spus Mircea Hava, relatează Monitorul de Cluj. ”M-am săturat de vorbele celor de la București și mai ales de faptele lor, că ei ne-au luat bani, bani pe care îi foloseam pentru dezvoltarea locală! Am pierdut banii pentru dezvoltare!” a mai spus Mircea Hava.

Întrebat cum comentează acuzația PSD potrivit căreia acești primari vor să rupă orașele lor de România, primarul Sibiului, Astrid Fodor, a spus că „e o afirmație absurdă și rău voitoare”. „Eu am o singură țară și aceasta e România. Chiar dacă sunt de altă etnie, Sibiu rămâne în România”, a subliniat Fodor. „Acelor oameni care spun asta le e frică de dezvoltare!”, a spus și Mircea Hava.

