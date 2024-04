100 de europarlamentari, inclusiv români, solicită României și altor state să trimită sisteme Patriot Ucrainei

Europarlamentarul Vlad Botoş a declarat pentru News.ro că ucrainenii au nevoie de aceste sisteme.

”Nu e vorba de un moft, e vorba de supravieţuire. Şi Europa are nevoie ca Ucraina să nu cedeze”, a explicat Botoş, precizând că nu a existat o discuţie între toţi europarlamentarii români, pentru o poziţie unitară pe acest subiect.

”Joi, 11 aprilie 2024, Parlamentul European a votat cu o largă majoritate, amânarea descărcării de gestiune pentru bugetul pe 2022. Parlamentul a făcut acest lucru ca reacţie la absenţa unei decizii a statelor membre de a livra Ucrainei sisteme de apărare Patriot. Ucraina are nevoie de cel puţin încă şapte astfel de sisteme pentru a contracara noua strategie brutală a Rusiei, care vizează nu doar infrastructura energetică a Ucrainei, ci şi spitale, locuinţe, blocuri de apartamente din oraşe precum Kiev, Harkov, Odesa şi chiar şi Lvov. Temerea nostră este că Putin a decis să urmeze aceeaşi strategie ca în Siria, bombardând masiv centrele urbane şi provocând numeroase victime civile”, se arată în srisoarea adresată preşedintelui Consiliului European Charles Michel, Înaltului Reprezentant Josep Borell, cancelarului german Olaf Scholz şi premierilor României, Spaniei, Greciei, Poloniei şi Olandei.

”Având în vedere blocajul din Congresul SUA, este responsabilitatea noastră, în special a celor şase state europene care deţin sisteme Patriot, să livreze echipamentul necesar, şi aceasta cât mai repede cu putinţă, astfel încât Ucraina să poată contracara în mod real noua ofensivă devastatoare a Rusiei”, mai afirmă semnatarii scrisorii prezentate pe Verhovstadt pe contul său X.

Germany, Poland, the Netherlands, Romania, Spain, Greece…

Europe has Patriot anti-missile systems and Ukraine badly needs them.

86 MEPs call on them to deliver the Patriots NOW ! pic.twitter.com/PJuqjjoLNa