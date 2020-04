Un bătrân de 97 de ani a ieșit din izolare ca să îl imite pe Justin Timberlake

View this post on Instagram

MONDAY MOTIVATION: Even under quarantine, 97-year-old Wisconsin WWII Navy pilot Chuck “Dancing Chuck” Franzk “can’t stop the feeling.” ???????? ???? (Let’s tag @justintimberlake so he sees this cutie) Hasta en cuarentena este anciano de 97 años Chuck Franzk no puede parar de bailar, esta vez bailando la canción “can’t stop the feeling” de Justin Timberlake. Source: Stars and Stripes

A post shared by Good News Movement (@goodnews_movement) on Apr 6, 2020 at 7:15am PDT