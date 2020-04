VIDEO S-a costumat ca Freddie Mercury și a început să cânte la geam. Cum au reacționat vecinii săi

El s-a costumat ca Freddie Mercury și a ales o melodie cu titlu sugestiv: ”I want to break free”.

Dorința sa de libertate a fost împărtășită de mulți dintre vecini. Aceștia au pus mâna pe mătură, la fel ca Freddie Mercury în celebrul videoclip.

Momentul a avut loc într-un bloc din Gijon. Clipul preluat de La Nueva Espana a strâns sute de mii de vizualizări pe facebook.

Și în Statele Unite, zeci de vecini dansează împreună în fiecare seară în fața caselor, dar la distanță unul de celălalt ca să respecte măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19.

Way to make the best of a tough situation! The 100 block of Lexington in #Buffalo gathers at safe distances outside every night at the same time and dances to 4 songs. #Covid-19 pic.twitter.com/qvqoKU7oAC