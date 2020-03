Inițiativă inedită în Brașov. Un bar fost transformat în adăpost pentru oamenii străzii

Barul, pupitrul DJ-ului şi ringul de dans au fost înlocuite cu saltele. Iar proprietarii au avut grijă să amenajeze inclusiv duşuri. În plus, un restaurant din apropiere le asigură nevoiaşilor două mese calde pe zi.

Până de curând, muzica și dansul creau atmosfera într-unul dintre cele mai căutate cluburi din Brașov. Dar, odată cu pandemia, petrecerile s-au anulat, iar localul și-a închis ușile pentru cei dornici de distracție. În aceste condiții, proprietarii au hotărât să transforme spațiul într-un adăpost pentru oamenii străzii. Acolo, sărmanii vor putea sta izolați câtă vreme în țara noastră va fi stare de urgență.

"Stai acasa, dacă ai casă! Dar, dacă n-ai casă, ce faci? Mergi la club! La club? O să ziceți c-am luat-o razna de la izolare, dar nu, nu am luat-o razna. Ne-am organizat, am creat dușuri la toalete, am făcut rost de mâncare de la restaurantul de deasupra, am sunat prietenii să facem rost de produse de igienă personal, haine, papuci", a spus reprezentantul barului, Alina Ariton.

"Pentru a ajuta omenii să stea acasă, suntem noi mai tineri și mai în forță și putem să facem lucrurile astea pentru ei.", a spus George Grădinaru, unul dintre voluntari.

În scurt timp, zece persoane au fost cazate acolo. În total, 80 de oameni pot fi găzduiți. Și vor primi zilnic două mese calde.

"Sunt aduși inclusiv de la Spitalul Județean de Urgență Brașov, sunt cazați atât pe strada Zizinului la adăpostul de noapte, unde locurile s-au epuizat și în acest moment ni s-a oferit un sprijin din partea comunității, aceasta locație, și a început și aici numărul sa creasca", a declarat Lucian Isaicu, de la Direcția de Asistență Socială Brașov.

Unicul centru pentru persoane fără adăpost care aparține Primăriei Brașov este arhiplin, iar oamenii începuseră să aglomereze unitățile de primiri urgențe ale spitalelor din oraș. Lăsați pe stradă, oamenii fără un acoperiș deasupra capului sunt expuși unui risc uriaș de îmbolnăvire și pot răspândi noul virus.