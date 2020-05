Un adolescent din SUA a refuzat 8 milioane de dolari. Ce site a creat despre coronavirus

”Nu vreau să profit”, a spus Avi Schiffmann, tânărul de 17 ani care a creat unul dintre site-urile despre coronavirus cu cel mai mare trafic din lume, scrie huffingtonpost.it.

El a respins toate ofertele, incusiv pe cele în care i se cerea să vândă spațiu publicitar. ”Am doar 17 ani, nu am nevoie de 8 milioane de dolari. Nu vreau să devin un speculant, am alte planuri de viitor”, a explicat puștiul american din Washington.

”Zeci de mii de oameni mi-au transmis că sunt idiot să refuz 8 milioane de dolari”, a scris Avi într-un mesaj pe twitter.

Site-ul are peste 30 de milioane de vizite pe zi și a adunat în total, din momentul lansării, peste 700 de milioane de utilizatori unici.

Avi spune că a renunțat chiar și la un loc de muncă la Microsoft pentru a lucra la site-ul său pe care sunt prezentate date în timp real despre coronavirus.

Astăzi, el a primit chiar și un premiu pentru inițiativa sa.

Thank you @TheWebbyAwards! Check out my speech later today ;) https://t.co/xUXflyYSns