S-au făcut primele recoltări de plasmă de la pacienții vindecați de Covid-19 în România

Bolnavii de COVID 19 în stare gravă au de astăzi o șansă mai mare să se însănătoșească, pentru că pacienți vindecați au donat plasmă pentru ei.

România face parte dintr-un studiu internațional pentru acest tip de tratament, demarat după ce pacienți italieni și chinezii au fost tratați cu succes, e drept într-un număr mic.

Plasma cu anticorpii celor care au avut boală, este administrată pacienților cu forme severe, în speranța că le va ajuta sistemul imunitar, să lupte mai bine. Dintre cei peste 3400 de pacienți vindecați până acum în România de Covid-19, sunt eligibili doar cei care nu au alte afecțiuni.

Șapte pacienți vindecați de coronavirus au venit la Institutul de Transfuzie ca să doneze plasmă ce va fi administrată pacienților aflăți în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Doar trei dintre ei au fost eligibili, iar plasma donată de ei va ajunge într-unul dintre cele trei spitale cu care Institutul are încheiat un protocol: Matei Balș, Victor Babeș și în viitor Spitalul Militar.

Doina Elena Goșa, directorul institutului de transfuzii sanguine: ”De la 3 donatori am făcut 3 punguțe de plasmă Covid, deci am început cu 3 punguțe. Dacă am fi reușit să găsim un donator care să doneze plasmă fereza, care presupune 600 de ml de plasmă din care noi preparăm 3 punguțe a câte 200 ml”.

Plasma se extrage prin două proceduri: direct din sânge sau cu ajutorul unui aparat performant, care poate fi folosit însă doar în cazul pacienților cu istoric de donator și foarte sănătoși.

Nu toți pacienții vindecați sunt eligibili ci doar cei cu două teste negative și fără alte afecțiuni. România a intrat într-un studiu la nivel mondial, iar datele obținute de medicii români vor fi trimise Organizației Mondiale a Sănătății.

Alexandru Marin este rezident în anul doi la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș și este unul dintre primii donatori. A fost infectat în spital și din fericire a avut o formă ușoară.

Alexandru Marin, donator de plasma: ”Am simțit că fac ceva util, că lăsând la o parte activitatea practică pe care o am în spital alături de colegii mei acum pot face și altceva pe lângă. Am simțit că e un plus pentru cercetare și pentru evoluția sistemului medical. Am simțit că fac ceva din viitor”.

Alexandru a donat plasmă pentru pacienții aflăți în stare gravă pentru că știe cum arată manifestările severe ale bolii. În secțiile de terapie intensivă se află acum internați peste 270 de bolnavi, iar unii se luptă cu ultimele puteri cu boala. Pe ei, administrarea de plasmă cu anticorpi covid, i-ar putea salva.

Alexandru Marin donator de plasma: ”Cazurile severe pe care le-am văzut am o evoluție destul de rapidă. Atunci trebuie să facem tot ce ne stă în putere, când ești acolo te întrebi ce poți să faci și ce mai e de făcut”.

Elena Goșa Directorul Institutului de Transfuzii Sanguine: ”Donatorul de plasmă Covid trebuie să aibă 2 săptămâni de la externarea din spital, pentru că la 14 zile de la declararea vindecării are titlul cel mai mare de anticorpi și este important ca plasma să conțină anticorpi”.

Plasma de la donatorul vindecat se va administra doar pacienților în stare critică infectați care îndeplinesc o serie de criterii: se află într-o secție de ATI, boala avansează rapid spre pneumonie severă în ciuda tratamentului administrat, sunt venilați mecanic sau pe punctul de a fi intubați.

Dorel Săndesc, președintele Comisiei Naționale ATI: ”TMHD plasma. Este un tratament imun care oferă niște arme pe care organismul nu le are, acești anticorpi care atacă direct virusul, teoretic utilitatea sa este cu un potențial bun el suplinește lipsa unui răspuns imediat a sietmului imun al organismului. Pentru că aici așa se întâmplă în formele grave organismul este depășit, nu este capabil să sintetizseze anticorpii, cel puțin în timp util și declanșează atacuri la nivelul organelor, apar acele insuficiente de organ și până la urmă deznodământul fatal",

Spitalele vor trimite la centrele de donare listele cu pacienții vindecați de COVID 19, iar aceștia vor fi întrebați dacă sunt de acord să doneze.