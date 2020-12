Lecție de omenie de la copiii din Așezământul „Sfântul Leontie” din Rădăuți. Ce au pregătit pentru oamenii sărmani

O lecție de omenie primim duminică din Bucovina, unde copiii Așezământului „Sfântul Leontie” dăruiesc oamenilor sărmani din cadourile primite de ei.

Zile în șir au pregătit două mii de pachete, iar duminică le-au împărțit bătrânilor și copiilor din satele uitate de lume și pline de noroaie.

Agitație mare în Așezământul Sfântul Leontie din Rădăuți. În curte, sute de pachete sunt purtate pe brațe de copii și așezate într-o dubă încăpătoare.

Înăuntru, alți puști, cu zâmbete și energie, pregătesc pungi cu daruri. Aici, peste 120 de copii sunt crescuți și educați de călugări. Am arătat de-a lungul anilor povestea acestui loc la Știrile ProTv și „România, te iubesc”. Din darurile primite, cei mici pregătesc la rândul lor cadouri pentru pentru o mie de bătrâni și o mie de copii din Bucovina. Maica Ecaterina poartă grija acestui loc.

Maica Ecaterina: „În fiecare an, în preajma sărbătorilor de Crăciun, copiii de la așezământul Rădăuți încearcă să ajute cât mai mulți oameni aflați în dificulatate, copii sau bătrâni.”

Pe Maria, am întâlnit-o prima dată acum 5 ani. Abia sosise în Așezământ.

Maria: „Tata ne fugărea din casa, ne înjura, ne bătea.

- Și mama ta?

- Mama ne-a părăsit.”

Acum, așezământul e familia ei.

Maria: „Am fost fericită că am putut să fac atâtea pachete pentru foarte mulți copii și bătrâni.”

Laura este în Așezământ încă de la deschiderea de acum 10 ani. Acum e studentă la medicină.

Laura: „În momentul în care am făcut pachetele chiar mi-am amintit de atunci când am fost mică și am avut Crăciunuri în care nu am primit cadouri și a fost așa, cum să zic, o emoție mai mare că am posibilitatea acum de a oferi cuiva care probabil n-o să primească nimic de Crăciun.”

Cu mânuțele lor, copii au așezat, pe rând, cadourile în pachete. O lecție pe care o învață și la care participă din plin. Dăruiesc din darurile lor.

Maica Ecaterina: „Bătrânii și copiii vor primi alimente de bază, ulei, zahăr, orez, preparatele tradiționale de carne. Iar copii vor primi pe lângă alimentele de bază, jucării, haine, rechizite și o să le dăm și niște măscuțe”.

Copii s-au împrăștiat prin noroaie, prin satele Bucovinei și au împărțit darurile.

Pe lângă darurii, copii au adus o colindă și un strop de alinare bătrânilor care nu au pe nimeni aproape.

Dar din dar se face rai. Gestul copiilor din așezământ ar trebuie fie pentru noi toți o lecție. Să învățam să dăruim, pentru că așa aducem bucurie în jur și facem lumea un pic mai bună, iar sărbătorile vor arăta cu siguranță altfel pentru cei care primesc, dar și pentru cei care dăruiesc. În Bucovina, în curtea așezământului din Rădăuți, se scrie o poveste frumoasă și noi avem datoria să o ajutăm să meargă mai departe. Când facem bine, ne facem bine!