Cum ajută urșii panda la respectarea distanțării sociale

Proprietarii au decis să pună urși panda de pluș la fiecare masă, scrie Reuters. Decizia a venit după ce autoritățile au relaxat restricțiile și au permis redeschiderea restaurantelor, ca urmare a scăderii numărului de cazuri de coronavirus.

Can't bear to eat alone?

In Bangkok, a restaurant uses stuffed panda dolls and plastic barriers to implement social distancing measures against the spread of coronavirus. (????Maison Saigon) | via @goldiesaurin pic.twitter.com/5M5GDg8uy4