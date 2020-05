Șeful de restaurant devenit peste noapte manager de spital. Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a anunţat sâmbătă că va trimite Corpul de Control la cele două spitale din localitatea Câmpeni, judeţul Alba, după ce a primit mai multe sesizări privind activitatea din cele două unităţi medicale.

Unul dintre spitale este Spitalul Orăşenesc, unde, conform primarului localităţii, managerul a fost înlocuit cu ” un chelner - şef de sală”.

“Sunt sesizări multe la Câmpeni. Voi trimite şi Corpul de Control, atât pentru patologie COVID, care nu a fost înţeleasă şi tratată cum trebuie, cât şi pentru gestionarea ca management a celor două unităţi medicale din acel oraş“, a afirmat ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru la Iaşi, unde vizitează câteva spitale din municipiu, potrivit News.ro.

Ministrul Nelu Tătaru a spus că la spitalul din Câmpeni au fost numiţi în doi ani 12 manageri interimari doar “pentru a fi sub ordinea cuiva“, el precizând că această politizare afectează actul medical.

“Cam tot ce a însemnat administraţie locală a însemnat nu doar o politizare, ci şi o transformare a medicinii în orice altceva, numai medicină nu. Când ai doi ani în care schimbi 11 sau 12 manageri, iar toţi sunt interimari pentru a fi în subordinea cuiva… Am cerut informaţii de la comunitatea locală, am cerut informaţii de la personalul medical“, a declarat ministul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Primarul din localitatea Câmpeni, Călin Andreş a cerut zilele trecute Ministerului Sănătăţii să revină urgent asupra deciziei de numire a lui Valentin Gog la conducerea spitalului din Câmpeni, motivând că acesta nu are competenţele necesare.

”Nu mi-am imaginat vreodată că PNL Câmpeni sunt atât de josnici, fără scrupule, oameni fără bun simţ! Aceşti oameni mizerabili au ajuns până la Ministerul Sănătăţii şi implicit la Nelu Tătaru şi prin diverse pârghii au reuşit să schimbe managerul Spitalului Orăşenesc Câmpeni, pe domnul Călin Bodea, cu un chelner - şef de sală în persoana lui Gog Valentin”, a scris edilul pe Facebook.

”Domnule Tătaru, cum puteţi pune în fruntea unui spital de renume al Capitalei Ţării Moţilor, un chelner - şef de sală??? Cum puteţi schimba un om cu pregătire profesională pentru funcţia de manager? Domnul Călin Bodea este bine cunoscut în oraşul nostru ca un bun manager, a fost manager şi al Spitalului de Boli Cronice Câmpeni şi în urma lui au rămas doar laude la adresa sa. A fost Secretar de Stat, a reprezentat interesele noastre, ale Moţilor în unul dintre cele mai importante ministere. Cum puteţi pune UN CHELNER - ŞEF DE SALĂ ÎN LOCUL UNUI ADEVĂRAT MANAGER????”, s-a adresat edilul ministrului.

Reacția lui Valentin Gog

„Având în vedere faptul că s-au pornit multe discuții în mediul virtual despre persoana mea, vreau să fac următoarele precizări:

- sunt absolvent al Facultății de Științe Economice, specializarea Finanțe-contabilitate.

În ultima perioada am lucrat ca director la firma Rivaly SRL din Câmpeni având atribuții de coordonare a activității de organizare evenimente și a activității din domeniul hoteluri și restaurante a firmei.

În perioada 2006-2009 am fost director de producție la firma ACE. SRL, fabrica de cablaje din orașul Câmpeni. Anterior acestei perioade am mai lucrat si la Agenția Finanțelor Publice Câmpeni . Am absolvit un master în administrație publică, unde am fost coleg de an cu primarul orașului Campeni, dar se pare ca a uitat acest lucru.

Cred că în această perioadă dificilă si nu numai acum, trebuie să fim solidari, să punem umărul fiecare la dezvoltarea comunității din care facem parte . Pentru mine această nouă misiune de a manageria activitatea Spitalului Orășenesc Câmpeni este o onoare, dar mai ales o provocare prin care să demonstrez că experiența acumulată până acum o pot pune în slujba comunității din care fac parte”, a transmis managerul Spitalului Orășenesc din Câmpeni, într-o postare pe Facebook.

Valentin Gog afirma pe 22 aprilie că bolnavilor de Covid-19 le este administrat un tratament greșit și ar trebui să primească aspirină, potrivit G4Media, care precizează că acesta a șters între timp postarea.