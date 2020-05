Un american a lăsat bacșiș de 1.300 de dolari la un restaurant. Cum și-a explicat bărbatul gestul

Luminile erau aprinse și mesele întinse, vineri, la Frog & The Bull, un restaurant din Austin, Texas, care a primit primii clienți după o perioadă lungă de așteptare, scrie CNN.

Era deja o zi de neuitat pentru proprietarul David Fernandez, care săptămâni întregi aștepta cu nerăbdare să se redeschidă restaurantul după ridicarea restricțiilor privind pandemia de coronavirus.

Dar cadoul de bun venit al unui client a făcut redeschiderea restaurantului și mai specială pentru Fernandez și angajații săi.

Un bărbat și familia sa, care au vizitat restaurantul au comandat un filet mignon, scoici, friptură la grătar și alte delicatese. Nota de plată a ajuns la suma de 337 de dolari. Dar atunci clientul i-a cerut ospătarului să îi dubleze nota.

Ospătarul, Josh Pikoff, în vârstă de 18 ani, nu a primit niciodată o astfel de solicitare, așa că l-a chemat în ajutor pe Fernandez.

Proprietarul barului: "A spus să îl taxezi de două ori pentru tot. Atunci l-am întrebat dacă este sigur, iar el mi-a răspuns că da”.

Dar după ce clientul a primit cecul actualizat cu taxa dublă, apoi a adăugat un bacșiș de 300 de dolari pentru Pikoff și încă 1.000 de dolari „pentru casă”, potrivit unei imagini a notei de plată. Totalul său a fost de 2.029 de dolari.

"La început am fost șocat pentru că nu am înțeles de ce îmi dădea atât de mult bacșiș", a spus Pikoff pentru CNN. "Dar el a spus că a fost extrem de recunoscător că am deschis restaurantul și ne-am pus în pericol pentru a servi comunitatea".