Mihaela Cambei, după argintul de la haltere: „Este peste așteptările mele”. România mai are o singură șansă la o medalie

Între timp, România a mai câștigat o medalie olimpică la Paris, la haltere. Mihaela Cambei a obținut argintul la categoria 49 de kilograme. În total, sportivii români au adunat 8 medalii la aceste jocuri olimpice: trei de aur, patru de argint şi una de bronz. Iar numărătoarea continuă.

Vicecampioana Mihaela Cambei are 49 de kilograme și 21 de ani. La Paris, a ridicat 93 de kilograme la smuls, cea mai bună performanţă a finalei, iar la aruncat a reuşit 112 kg, rezultat cu care a castigat argintul olimpic.

Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică: „Eram aproape de aur, așa este, dar eu am fost foarte mandră de mine și mulțumită că am reușit să iau aceasta medalie pentru că înseamnă enorm pentu mine. Cum am zis, eu mă așteptam la bronz. Este peste așteptările mele și ale tuturor. Haltere eu am făcut dintotdeauna și eu iubesc din tot sufletul meu acest sport”.

A câștigat argintul olimpic în ciuda problemelor de sănătate

Sportiva s-a prezentat la concurs în ciuda unor probleme care i-au afectat condiția fizica.

Mihaela Cambei: „Am avut unele probleme cu cotul în ultimele antrenamente pentru că s-a tras foarte tare din disperarea de a ne antrena cât mai mult”.

Este a 12-a medalie pentru haltere din istoria participării României la Jocurile Olimpice

Alex Pădure, președintele Federației Române de Haltere: „Felicitări Team Romania, o bucurie imensă, realmente o competiție olimpică cu sportive extrem de valoroase, ținând cont că sportivele noastre se califică într-un ranking absolut de top 10 era inevitabil să nu fie o competiție extrem de grea, dar sportiva noastră, Mihaela, a avut un parcurs excelent 6 din 6 încercări reușite”.

Adrian Ionescu, antrenor: „Suntem emoționați și bucuroși, ce să vă zic, cu toate că e un sport individual, munca echipei și-a spus cuvântul”.

Mihaela Cambei : „Cu siguranță îmi voi tatua aceasta emblema pentru că înseamnă totul pentru mine”.

Mai avem speranțe să luam o medalie cu Alina Rotaru-Kottmann, care participa în aceasta seara în finala probei de săritură în lungime.

Reporter: Violeta Colgiu

