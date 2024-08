La 14 ani, australianca Arisa Trew a devenit campioană olimpică la skateboarding-park, la JO.

Ea a devansat alte două adolescente, pe japoneza Cocona Hiraki (15 ani) şi pe britanica Sky Brown (16 ani).

Australianca a obţinut 93,18 puncte şi a terminat în faţa lui Hiraki (92,63), deja vicecampioană olimpică la Tokyo 2020, şi a lui Brown (92,31). Cele trei tinere au fost singurele dintre cele opt finaliste care au depăşit bariera de 90 de puncte.

It's Trew! Arisa takes gold, making her the youngest medallist at Paris 2024 at just 14 years old! ????

It's also the first medal for Australia in women's park! ????????#Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/9me6KcJLFz