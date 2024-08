JO 2024. Cătălin Chirilă: Am făcut câteva greşeli tactice şi tehnice. Sper ca prin antrenament să fiu mai bun şi pe valuri

Sportivul a făcut referire la motivele ratării calificării în Finala A a probei de canoe simplu masculin pe 1.000 de metri.

"Acum cred că m-aş mai gândi de câteva ori înainte să încep acea cursă din semifinale. Am făcut câteva greşeli tactice şi tehnice. Greşelile tehnice le-au observat chiar şi cei care cunosc destul de puţin canoe. S-a văzut cât de tare m-am împiedicat şi nu a fost normal. Sunt conştient că trebuie să mă pregătesc pentru condiţii mai rele. E primul lucru pe care vreau să-l schimb şi sper ca prin antrenament să reuşesc să fiu mai bun şi pe valuri", a afirmat Chirilă, care înaintea JO de la Paris se afla printre favoriţi la câştigarea unei medalii.

"Cu siguranţă mă gândesc la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice. Am tras linie imediat după acea cursă (n.r. - din semifinale). Poate mulţi se aşteptau să fiu şocat după ce s-a întâmplat în semifinale, dar eu am conştientizat imediat, mi-am dat seama că sunt pe locul cinci şi nici nu mai era nevoie să stau să aştept confirmarea pe tabelă. E normal ca după o linie trasă, după o concluzie, să încep cu dreptul şi am făcut asta în următoarea cursă (n.r. - în Finala B pe care a câştigat-o)", a explicat Chirilă.

Cătălin Chirilă, campion mondial în 2022 şi vicecampion mondial în 2023, s-a clasat pe locul al cincilea în semifinalele probei de canoe simplu masculin pe 1.000 de metri şi a ratat accederea în Finala A (3 min 45 sec 78/100).

Canoistul român stabilise în serii un nou record olimpic, în 3 min 44 sec 75/100, doborât în semifinale de cehul Martin Fuksa (3:44.69), iar apoi în finală (3 min 43 sec 16/100).

Ulterior, Chirilă a câştigat clar Finala B a probei, cu timpul de 3 min 47 sec 48/100, încheind pe locul al nouălea la general.

Chirilă (26 ani) se clasase pe locul 11 la Tokyo în această probă, câştigată atunci de Isaquias Queiroz.

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la kaiac-canoe de la Sydney, din 2000, când Florin Popescu şi Mitică Pricop câştigau două medalii la canoe dublu, aur la 1.000 metri şi bronz la 500 metri.

Ultima parte a delegaţiei României, alcătuită din sportivi şi antrenori de la haltere, lupte, tenis de masă, polo şi atletism, a revenit, luni, de la Jocurile Olimpice de la Paris, fiind întâmpinată la Salonul Oficial al Aeroportului ''Henri Coandă'' de reprezentanţi ai federaţiilor, ai cluburilor, precum şi de familii şi prieteni.

România a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris cu nouă medalii, dintre care trei de aur, patru de argint şi două de bronz, clasându-se pe locul 23 în clasamentul pe naţiuni.

Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).

Argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg.

Bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol, în urma deciziei TAS.

Aceasta este cea mai bună clasare a României în ierarhia pe medalii din 2008 (Beijing), când tricolorii încheiau pe 18 (4-1-4). La JO 2020 (Tokyo), România termina pe locul 46 în clasamentul pe medalii (1-3-0), după ce la Rio 2016 a fost pe 47 (1-1-2), iar la Londra 2012 s-a clasat pe 31 (2-4-1).

