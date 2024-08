Echipele de canotaj ale României au urcat pe scenă la Paris, după medaliile obținute la JO. Cum au fost primite

Cu medalia de aur obținută la proba de opt plus unu, campioana olimpică Maria Lehaci se pregătește acum de nuntă. Toate colegele din echipă îi vor fi alături. Nadia Comăneci i-a felicitat aseară pe Florin Enache și Andrei Cornea, campioni olimpici la dublu vâsle. Cu ei a fost și faimoasa actriță americană Sharon Stone.

În urmă cu o oră, la Casa României de la Paris, canotorii au fost primiți cu urale.

Mihai Covaliu, președinte COSR: „Toți acești sportivi au venit aici foarte bine pregătiți și n-am avut dubii că nu vor câștiga medalii de aur, de argint, de bronz. Încă sunt sportivi care vor câștiga aici la Paris medalii”.

Maria Lehaci și Amalia Bereș, parte din echipa care a adus din nou, după 20 de ani, medalia de aur la proba regină a canotajului, au fost primite de francezi. Au câștigat la o barcă distanță de sportivele Canadei. În tribune au fost susținute de părinți, rude și prieteni. Iar urmele victoriei se văd inclusiv în palmele lor.

Amalia Bereș: „Încă nu realizez, deși a trecut o zi aproape, cred că să ne dăm seama pe parcurs”.

Acum Maria Lehaci se pregătește pentru cea mai importantă zi a viețîi ei.

Maria Lehaci: „Eu am avut medalia pusă în ghiozdan. Am verificat ghiozdanul să văd, oare e realitate? Chiar s-a întâmplat? Chiar am făcut o poză pe care i-am trimis-o surorii mele și i-am zis: Uite, Gabi, e adevărată. Pentru mine pe plan personal urmează nunta, într-un final a venit momentul să mă pot gândi și să mă pregătesc pentru nunta mea cu Florin. Am planificat-o după Jocurile Olimpice pentru a avea mai mult timp să ne ocupăm de pregătirea ei”.

Nadia Comăneci, sportiva noastră de nota zece, a participat alături de Michael Phelps la Gala pentru pace, organizată pentru țările afectate de război. Phelps a fost de 24 de ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară și este deținătorul a șapte recorduri mondiale.

Alături le-au fost Florin Enache și Andrei Cornea, românii medaliați cu aur la proba de dublu vâsle. Sportivii au fost felicitați inclusiv de actrița americană Sharon Stone.

Seara s-a încheiat cu Gala Federației Internaționale de Judo, unde Nadia a sărbătorit alături de cântărețul italian Al Bano.

