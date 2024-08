Bianca Florentina Ghelber, după ce s-a calificat în finala probei de aruncare a ciocanului: „Sper din tot sufletul”

„Am avut mari emoţii. Nu cred că am trăit niciodată o astfel de emoţie. Am încredere că în finală va fi mult mai bine. Sper din tot sufletul. Mă bucur că am venit în primele 12 acum, pentru că în finală va fi un alt concurs şi sper să mă autodepăşesc. Sper să prind ziua cea mai bună. Îmi doresc din tot sufletul ca în finală să îmi fac un 'personal best' şi să fiu cât mai în faţă", a afirmat ea, potrivit trimisului special Agerpres, Adrian Ţone.

„Azi toate concurentele au dat tot ce au avut mai bun. Media a fost undeva la 72 de metri, nu este destul de tare, dar în finală va fi clar un alt concurs, sper să fiu în formă maximă", a adăugat atleta.

Atleta română Bianca Florentina Ghelber s-a calificat în finala probei feminine de aruncare a ciocanului, duminică, la Jocurile Olimpice de la Paris, cu a 11-a performanţă.

Ghelber a evoluat în Grupa A a calificărilor, pe care a încheiat-o pe cinci, cu 71,42 metri.

Ghelber (34 ani) participă la a patra sa ediţie a Jocurilor Olimpice, după ce la Tokyo a fost a şasea în finală. La JO de la Londra (2012) a fost a 17-a, iar la JO 2008 nu a trecut de calificări.

Finala este programată pe 6 august, de la ora 20:57.

România nu a mai câştigat o medalie olimpică la atletism din 2008, de la Beijing, când Constantina Diţă cucerea aurul la maraton.

