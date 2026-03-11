“Vă spun dintr-o sursă absolut certă, verificată de mine de două ori”, afirmă fostul șef al diplomației române, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cosmin Stan.

“Se vorbește prea mult deja, de avioane care aterizează.., de tancuri Abrams care urmează să fie modernizate, (…) se vorbește de trupe americane. Până una-alta, ceea ce știm precis - și vă spun dintr-o sursă absolut certă, verificată de mine de două ori în această după-amiază - o sursă absolut certă, repet. E vorba doar de aprovizionare și de dislocarea unor instrumente de asistență, de protecție a militarilor americani în baza Mihail Kogalniceanu”, a spus Hurezeanu.

“Nu e vorba încă de avioane (de luptă – n.r). Poate avioane de realimentare, poate instrumente de observație, radare speciale care să observe spațiul pe o zonă mai extinsă”, a explicat el.

“Răspunsul României ar trebuie să fie DA”

Emil Hurezeanu: “Răspunsul României (la solicitarea SUA- n.r.) ar trebui să fie “DA”, pentru că utilitatea acestor baze, interesele noastre strategice și geopolitice, țin de alianțele noastre politice și militare, în interiorul cărora parteneriatul strategic cu Statele Unite este cea mai sigură garanție a securității noastre pe termen scurt, mediu și lung”

Fostul ministru de Externe e de părere că, indiferent de decizia ce va fi luată în CSAT, aceasta va fi aprobată fără probleme în Parlament.

“Nu văd partidul sau zona politică care să pună la îndoială o astfel de decizie”, a spus el.

Președintele Nicușor Dan a convocat, miercuri, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Pe ordinea de zi se află solicitarea SUA de a folosi baza Kogălniceanu în operațiunile din Orientul Mijlociu.