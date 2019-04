Tudor Chirilă: Criticii spun că ”ce se bagă mă actorașii, ce ştiu ei?” Ştiu ce NU merge în ţara mea

Într-un interviu oferit reporterului Știrile ProTV, Vitalie Cojocari, Tudor Chirilă a vorbit despre problemele învătământului din România și despre ce ar schimba dacă ar fi ministrul Educației.

Totodată Tudor Chirilă a răspuns la criticile primite pentru că se implică în probleme sociale sau politice, a dezvăluit cum gestionează ura de pe rețelele de socializare și în ce condiții ar asculta manele, dar și de ce nu cântă la nunți și botezuri sau în campanii electorale.

Chirilă: Sistemul nostru de învăţământ niciodată nu ne-a stimulat pasiunea de a învăţa

Vitalie Cojocari: Vreau să încep cu ”Scrisoare pentru liceeni”, și anume cu versurile: ”E timp şi pentru iarba, e timp şi pentru tequilla. Acum însă trebuie să învăţaţi, pentru ca în curând nu va mai fi timp pentru asta, căci veţi intra în viaţa adânc de tot, şi e mai rău ca în junglă. Animalele au reguli nescrise. Oamenii au legi scrise”. Mai este actuală ”Scrisoarea pentru liceeni”?

Tudor Chirilă: Eu n-aș fi scos neapărat citatul acesta. Scrisoarea e lungă, eu am scris-o în 20 de minute, într-o seară în care a avut un acces de revoltă. E binevenită aducerea ei în discuție în contextul în care avem din nou o dezbatere largă pe tema educației. Şi ce mi-am dorit eu cu toată scrisoarea asta este să adresez tinerei generații conştientizarea faptului că cumva a învăţa şi a citi nu intră de fapt în coliziune cu nimic din ceea ce vrem să facem mai mult când suntem tineri. Când suntem puşti sau la pubertate vrem să facem întotdeauna alte lucruri decât să învăţăm. Lucru asta are legătură şi cu faptul că sistemul nostru de învăţământ niciodată nu ne-a stimulat pasiunea de a învăţa. Şi cred că în absenţa unui astfel de sistem noi trebuie să ne stimulăm singuri.

Despre tehnologia modernă și generația actuală, Tudor Chirilă susține că: ”Generaţia tânără trebuie să înveţe că tehnologia poate să aibă dublu tâiș, că te poate asimila şi aspira mult prea tare în ea şi că te deconectează de realitatea fizică, că e important să înţelegeti că tehnologia şi reţelele de scoializare propun stiluri de viaţă şi modele care nu sunt adecvate cu realitatea. E foarte simplu să distorsionezi și să manipulezi realitatea în social media. E foarte simplu să punem niște haine pe noi care nu spun nimic despre noi şi să pozăm în ceva ce noi nu suntem. Sunt activ pe social media, dar încerc să fiu şi autentic. Nu să propun o imagine atât de diferită de ce sunt eu în viaţa de toate zilele. Nouă ni se vinde chestia asta foarte mult".

Chirilă: Mi-aduc aminte de doi profesori din liceu. Restul mă făceau ratat

Despre sfaturile pentru tineri în era Instagram şi Facebook, Chirilă a spus că: ”Eu nu mai cred în mitul autorităţii familiale şi a creşterii copiilor cu bâta. Noi am avut parte de asta din când în când. Ne punem întrebarea de ce sistemul nu merge. Sistemul de învăţământ este oglinda felului în care ne creştem copiii. Profesorul nu e normal să fie oglinda aşteptărilor părinţilor? Ori dacă noi ştim că în România peste 60-70% din părinţi consideră că bătaia nu e mare lucru, că-i mai dau două palme sau că îl mai trag de urechi, atunci înseamnă că aşteptările de la sistem sunt ale unui profesor autoritar.

Asta este problema şi cu şcoala. Scoala ar trebui să fie mai atentă... Să pui elevul în centru este o chestie mişto, dar hai să o şi aplicăm. Ar trebui ca familia şi profesorii să fie atente la nevoile acestor copii. Eu de ce mi-aduc aminte din liceu de doi profesori? Păi dacă restul mă făceau ratat. Profesorul de istorie şi de română din liceu. În rest foarte mulţi profesori nu-mi dădeau nicio şansă. Când nu dai nicio şansă unui copil ce te aştepţi? 1. Ca acel copil să crească complexat, 2. Frustrat şi 3. Să se depărteze de toată forma de educație pe care o propui.”

Chirilă: Educaţia este singura formă de a salva un popor. Societăţile nu sunt schimbate de elite





Vitalie Cojocari: Ce părere ai despre generaţia asta?

Tudor Chirilă: Nicio generaţie din România nu a fost perfectă. Nicio generaţie din România nu va fi foarte bună până nu vom reforma cu adevărat sistemul de învăţământ. Şi până nu vom conştientiza că educaţia este singura formă de a salva un popor. Opinia mea este că nu elitele sunt problema. Sistemul românesc a fost întotdeauna un sistem centrat pe elite, adică dacă erai bun şi profesorii înceapeau să fie OK cu tine. În momentul de faţă cred că trebuie pusă amprenta şi pus accentul foarte puternic pe identificarea problemei - noi avem o problemă cu media, cu media copilului, cu mediocritatea. Societăţile nu sunt schimbate de elite, societăţile sunt schimbate de ”average”. Uită-te ce se întâmplă cu Brexit. Oamenii ăia au votat în necunoștință de cauză. Când s-a întâmplat ca ”average”-ul britanic să se tâmpească în așa hal încât să-și bage țara în toate problemele?

Chirilă: În România average-ul este și mai jos. Trebuie ajutat și copilul care își găsește drumul mai greu

Vitalie Cojocari: Și în România cum e?

Tudor Chirilă: În România average-ul este și mai jos. Elitele își vor găsi drumul întotdeauna. Cineva care vrea să învețe și care este hăruit excelenței își va găsi drumul. Tu trebuie să ajuți și copilul care își găsește drumul mai greu, să ajungă la un nivel de cunoștințe în care el 1. să fie independent 2. să poată să aibă grijă de celălalt. 3. să poată să se raporteze la societate participativ.



Ce ar schimba Chirilă la școala românească: ”Înlocuiește ambiția cu pasiunea, frate!”

Vitalie Cojocari: Ce ai schimba tu la școala românească?

Tudor Chirilă: Uite, eu am început să studiez modelul finlandez. Am făcut o vizită în Finlanda de 5 zile pe costuri proprii și cu ajutorul Ambasadei Finlandei. Vreau să înțeleg de ce un sistem bun merge şi ce ar trebui la noi ca să nu mai vorbesc în necunoştinţă de cauză. Finlandezii spun așa: noi nu ne putem bate foarte mult cu universitățile de renume și cu acest model al asiaticilor care vede doar competiție. Care inhibă pasiunea. Una dintre propozițiile importante din modelul finlandez este ”replacing ambition with passion” - adică ”înlocuiește ambiția cu pasiunea, frate”. Finlanda nu și-a propus să facă savanți. Orice țară va da savanți. Uită-te la România, cu un sistem educațional care e în groapă, tot avem olimpici. Eu te întreb: Ăla care trebuie să construiască țara asta, ăla care nu are parte de şcolile vocaţionale ca să înveţe un meşteşug, o tâmplărie, ceva, profesionist. Oamenii ăia care construiesc o țară, până la urmă ce faci cu ei? Cum îi pregăteşti?

Primul lucru pe care l-ar face Tudor Chirilă ca ministru al Educației



Vitalie Cojocari: Dacă ai fi minstrul Educaţiei, primele 3 măsuri pe care le iei?

Tudor Chirilă: Există un instrument la Comisia Europeană care îţi permite să auditezi pe bani europeni şi locali sistemul de învăţământ. Poţi lua experţi europeni şi timp de 6 luni ți se auditează sistemul. Aş cere consultare externă a sistemului ca să spună ce nu merge. Știm în linii mari unde sunt probleme. Se plâng elevii, părinţii, aproape toţi profesorii. Odată cu ce nu merge apar şi soluţiile. Cred. Aşa pare foarte simplu.

Chirilă: Aud de foarte mulți copii care visează ceva și se prăgatesc pentru altceva. Este dureros!

Despre educaţia primită acasă, Chirilă a mărturisit: ”Eu am trăit într-o familie care nu mi-a spus impus să mă duc la o anumită facultate. Este foarte important. Aud foarte mulți copii care visează ceva și se prăgatesc pentru altceva. Este dureros! Să nu te asculte nimeni. Tata nu mi-a spus decât: te rog să intri la o facultate că ai făcut o vârstă și nu pot să te mai ţin acasă. Poţi să te angajezi la butic, dacă nu intri la facultate. Asta a fost singura presiune din partea lui. .... De ce n-am da copiilor libertatea maximă în a-și alege viitorul? Ăsta este unul dintre secretele educației finlandeze. Problema cu copii români este că este atâta presiune din partea părinților ca ei că performeze. Eu dacă mă duc la ședința asociației de bloc și nu spun că copilul meu știe să cânte o gamă bag capul în pământ de rușine. Dacă nu spun și eu că merge la un tenis, la un înot, sunt varză, sunt un dobitoc. Dacă spun că copilul stă acasă și se joacă, freacă nişte lego, e groaznic. Să nu cânte la pian la 5 ani. Revoltător! Să nu fie pe schiuri la 2 ani. Îngrozitor! La un an de zile să nu ştie să citească? Doamne fereşte!

Chirilă, despre criticile primite: Frate, faci politică din momentul în care te îmbraci dimineaţa. Statul mi-a luat banii şi nu face nimic cu banii mei.

”Nu sunt activist. Îmi şi sună urât. Sună ca activist de partid. Sunt un om decent care într-o situaţie absolut indecentă pentru ţara lui alege să arate că ar trebui să ne revenim la decență. Această idee de a te implica față de ce se întâmplă în cetate este o chestie pe care poate să o facă oricine.... Frate, faci politică din momentul în care te îmbraci dimineaţa. Când te îmbraci într-un fel să te duci la o întâlnire cu cineva cu gândul să-l impresionezi pe omul ăla este politică, când îţi faci planuri de viaţa pe 5 ani este politică. Când te gândeşti ce trebuie să faci ca să avansezi în carieră este politică. Este politica ta vizavi de viaţa ta. De ce nu ţi-ai da tu cu părerea vizavi de nişte bani pe care îi plăteşti unui stat şi din care ar trebui să se întoarcă nişte servicii şi nu se întoarce nimic. Statul mi-a luat banii şi nu face nimic cu banii mei. Nu-mi dă autostrăzi, nu-mi dă spitale, nu-mi dă o viaţă decentă, nu-mi dă asigurări sociale, nu-mi dă un context în care să trăiesc.... Criticii spun că ”ce se bagă mă actorașii, ce ştiu ei?” Cum adică ce ştiu eu? Ştiu ce nu merge în ţara mea.”

Chirilă: Oamenii au mereu sentimentul că nu poţi critica pe cineva care te plăteşte

Întrebat dacă este deranjat de criticele de pe Facebook , de ura de pe reţelele de socializare și de criticile primite, Chirilă a dezvăluit: ”Am pierdut nişte amici din zona de interes. Trăim vremuri grele, partea asta cu media, oamenii au mereu sentimentul că nu poţi critica pe cineva care te plăteşte. Asta mi se pare cea mai idioată chestie. Foarte multă lume alege să nu se exprime vizavi de problemele noastre pentru că este mai convenabil așa.”

