Zvonuri șocante de la Casa Albă. Soția lui Trump ar avea un alt iubit, de care acesta știe

Iniţial, aceasta a declarat că vrea să rămână în New York până când fiul ei Barron termină anul şcolar.

Cu toate acestea, scriitoarea Monica Byrne susţine că lucrurile nu ar fi aşa. Aceasta susține că prima doamnă a Statelor Unite este implicată într-o relaţie cu şeful securităţii filialei Tiffany, situată chiar în Trump Tower, relatează International Business Times.

Noel Casler, fost angajat al emisiunii „The Apprentice,” susţine şi el că ştie ce se întâmplă cu adevărat între Melania şi presupusul său iubit, Hank Siemers.

Între timp, Political Flare a enumerat lucrurile pe care le-ar fi descoperit despre iubitul Melaniei şi relaţia ei cu preşedintele Statelor Unite.

Publicaţia susţine că documentele de divorţ erau deja semnate de cuplul american, iar cei doi erau cât pe ce să finalizeze procesul atunci când Donald Trump a fost ales preşedinte.

and just another reminder of why @realdonaldtrump is so insecure in his masculinity -- and for good reason: #HankSiemers pic.twitter.com/HK5KQPyytr