„Viaţa s-a terminat aici!”. Un sat marocan, redus la ruine de cutremurul devastator

Logodnicul ei în vârstă de 25 de ani, Omar Aït Mbarek, a fost prezent, duminică, la săpături, cu ochii roşii şi plini de lacrimi, înconjurat de câţiva localnici, la doar câţiva kilometri de epicentrul cutremurului, scrie AFP, citată de News.ro.

El vorbea la telefon cu tânăra când a avut loc cutremurul şi a auzit ustensilele de bucătărie prăbuşindu-se pe podea înainte ca apelul să se întrerupă. A ştiut că tânăra nu mai era.

„Ce aţi vrea să vă spun? Sunt devastat”, a declarat el pentru AFP, după ce Mina Aït Bihi, care urma să-i devină soţie peste câteva săptămâni, a fost dusă în pături la un cimitir improvizat, unde alte 68 de persoane erau deja îngropate.

Bărbaţii care au îndepărtat cu grijă cu mâna pământul care o acoperea i-au găsit şi telefonul şi i l-au înmânat tânărului.

În jurul lui, satul Tikht, unde odinioară locuiau cel puţin 100 de familii, este un morman de lemne, resturi de zidărie, farfurii sparte, pantofi şi covoare cu motive complexe.

„Viaţa s-a terminat aici”, spune Mohssin Aksoum, în vârstă de 33 de ani, care are o parte din familie în acest mic sat. „Satul este mort”.

