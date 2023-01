Reacții după ce Musk a spus că tancurile sunt „o capcană a morții”: „Ucraina a semnat un contract pentru tancuri cu Tesla”

„Tancurile sunt acum o capcană a morții. Neavând superioritate aeriană niciuna dintre părți, rămâi cu infanterie și artilerie – în esență WW1(Primul Război Mondial)”, a scris Elon Musk pe Twitter.

Mesajul lui Musk a atras mai multe reacții critice, dar și glume pe seama miliardarului.

„BREAKING:Forțele Armate ale Ucrainei au semnat un contract pentru tancuri cu Tesla Motors, în valoare de 8 miliarde de dolari”, a postat contul de satiră Reuters Pitchbot, care nu are vreo afiliere cu agenția de presă.

BREAKING: Ukraine's Armed Forces have signed an $8 billion tank deal with Tesla Motors https://t.co/yGSVehWOCG