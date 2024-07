„Trebuie să reparăm cablu cu cablu”. 800.000 de călători sunt afectaţi de atacul masiv din Franța, înainte de JO

Atacurile au perturbat circulaţia trenurilor de mare viteză şi a trenului Eurostar, relatează presa franceză.

Cu doar câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, transportul feroviar din Franţa este grav perturbat. SNCF declară că este victima unui "atac masiv de paralizare a reţelei TGV", care provoacă perturbări ale traficului pe reţeaua TGV. În regiunea Parisului, numeroase staţii vor fi închise şi de asemenea, un anumit număr de puncte de acces la şoseaua de centură vor fi blocate.

❗️'Massive' attacks target France rail system

France's high-speed TGV rail network has been targeted by "malicious acts" including extreme vandalism and arson, trains operator SNCF has said, just hours before the Olympic Games in Paris are set to open. pic.twitter.com/f2058AUkcb