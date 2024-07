Compania de căi ferate a Franţei anunță un „atac masiv pentru a paraliza reţeaua TGV”, cu câteva ore înainte de începerea JO

Cele trei incendii care au fost puse în apropierea şinelor de pe liniile Atlantic, Nord şi Est au provocat perturbări majore ale traficului feroviar, provocând întârzieri prelungite. Compania feroviară a Franţei, SNCF, spune că este victima unui "atac masiv de paralizare a reţelei TGV" şi invită pasagerii să îşi amâne călătoria, cu schimbarea sau rambursarea gratuită a biletului.

"Deviem unele trenuri pe liniile clasice, dar va trebui să anulăm un număr mare de trenuri", a anunţat SNCF într-un comunicat, adăugând că "această situaţie ar trebui să dureze cel puţin până la sfârşitul săptămânii, până când se vor efectua reparaţiile", traficul urmând să fie reluat în mod normal luni.

Paris - Gare Montparnasse today. All trains are suspended.

Well guess who has a train to take..? Yup this guy pic.twitter.com/dEVBDwpDhR