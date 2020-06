„Surpriza din octombrie”. Donald Trump ar putea anunța un vaccin împotriva Covid-19

Formula "supriză din octombrie" este familiară dintotdeauna candidaților la președinția Statelor Unite.

Anul acesta însă, experții se tem ca republicanul Donald Trump să nu apeleze la un truc riscant în ajunul alegerilor din noiembrie.

Adică să scoată „din pălărie” un vaccin anticoronavirus încă insuficient testat.

La 100 de zile de la primul caz confirmat, oraşul New York-ul începe să revină la normalitate. Asta înseamnă mai multe magazine deschise, fabrici și șantiere repornite, dar totul în condiții stricte de siguranță, susține primarul Bill de Blasio.

Bill de Blasio, primar New York: „Aceasta e ziua în care începem să ne eliberăm de sub tirania bolii. Ziua în care dăm pagină și mergem mai departe. În orașul New York începe astăzi (ieri, n.r) prima fază a redeschiderii.”

Citește și Vaccinul care ar putea salva vieţile a 7 milioane de români în pandemia Covid-19

Metropola a plătit un tribut greu pandemiei: peste 22.000 de decese, majoritatea în comunitățile de afro-americani și hispanici.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: „N-am scăpat de pericol. Dar cu siguranță am trecut de ce era mai greu. Declinul îmbolnăvirilor continuă. În restul țării încă sunt cifre în creștere.”

De 5 zile la rând, Florida are zilnic câte 1.000 de cazuri noi de Sars-Cov-2, iar Texas, un alt stat care a repornit devreme activitatea, are 1.500 de noi infectari în fiecare zi, o creștere de 50% față de perioada izolării.

Într-un orășel din Pennsylvania s-au confirmat 33 de noi cazuri legate toate de un bărbat care a luat parte la o petrecere pe plajă în New Jersey.

Dr. LaMar Hasbrouck, Former CDC Epidemiologist: „Totul seamănă cu pregătirea dinaintea furtunii perfecte, dacă putem să o numim aşa. A fost Ziua Eroilor, când o mulțime de oameni s-au relaxat prea tare și au uitat de precauții. Am avut, de asemenea, multe state care s-au redeschis. După care au început protestele de stradă, cu toate aceste adunări masive.”

Mulţi protestatari spun însă că nedreptăţile sociale sunt un subiect mai important decât pandemia de coronavirus.

Protestatar: „Nu vreau să iau virusul. Cred că nimeni nu vrea asta, dar când e vorba de problemele legate de justiția socială, sunt de părere că astea au prioritate. COVID-19 o să mai fie printre noi o vreme, să sperăm că o să apară un vaccin.”

Casa Albă are un program pentru crearea unui vaccin, pe care preşedintele Trump l-a botezat cât se poate de sugestiv.

Donald Trump, președintele SUA: „Se numește "Operațiunea Viteză Luminii"

Doi profesori de la Universitatea din Pennsylvania se tem, însă, că administraţia americană va arunca prea repede vaccinul pe piaţă.

„În goana pentru capital politic, (Donald Trump, n.r.) ar putea lansa vaccinul înainte să fie testat în detaliu şi dovedit că e sigur şi eficient. Ţinând cont de modul în care s-a purtat preşedintele, acest scenariu nu este unul exagerat”, au scris cei doi într-un editorial publicat în New York Times.

În acest moment, se fac tot felul de teste clinice pe oameni pentru zece potențiale vaccinuri, dintre care 4 în Statele Unite.