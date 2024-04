„Simbolul unei epoci”. Tatăl lui Shani Louk, despre imaginea premiată în care fiica lui apare mutilată

Imaginea realizată de Associated Press o arată pe Shani Louk pe jumătate dezbrăcată și cu fața în jos într-o camionetă a Hamas.

Freelancerul Ali Mahmud, de la Associated Press, a câștigat premiul "Team Picture Story of the Year", acordat de Reynolds Journalism Institute, pentru aceast fotografie în care apare trupul fără viață al lui Shani Louk înconjurat de militanți Hamas.

Louk, un artist tatuator din Germania, se afla la o petrecere în aer liber, care se numea în mod ironic "Festivalul pentru pace". Evenimentul a avut loc în apropiere de Kibbutz Urim, când luptătorii Hamas au atacat zona.

Decizia de a acorda premiul pentru fotografia lui Mahmud a primit reacții vehemente pe rețelele de socializare.

„Una dintre cele mai importante fotografii din ultimii 50 de ani”

Tatăl lui Louk, Nissim Louk, a declarat pentru publicația israeliană de știri Ynet că este bucuros că fotografia a câștigat premiul.

„Este bine că fotografia a câștigat premiul. Este una dintre cele mai importante fotografii din ultimii 50 de ani. Acestea sunt unele dintre fotografiile care modelează memoria umană", a spus el.

Nissim a adăugat că imaginea fiicei sale, dar și fotgrafiile cu Noa Argamani - luată ostatică de militanții Hamas pe o motocicletă - sunt imagini care „simbolizează această epocă".

„Cred că este un lucru bun să o folosim pentru a informa viitorul. Dacă încep să plâng, ce va ieși din asta? Aceasta este istoria. Peste 100 de ani, se vor uita și vor ști ce s-a întâmplat aici. Eu călătoresc în lume și toată lumea știe cine este Shani", a adăugat el, conform Insider.

În atacurile din 7 octombrie ale Hamas au murit aproximativ 1.200 de persoane, iar alte aproximativ 240 de persoane au fost răpite și luate ostatice în Gaza.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: